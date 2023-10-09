به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در نشست تخصصی کمیته راهبری گردشگری سلامت استان تهران، شکل گیری شورای راهبری گردشگری سلامت استان تهران با حضور اجزا و کنشگران مختلف را باعث ایجاد گفتمان بین بخشی عنوان کرد و با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالای کشور و استان تهران در حوزه سلامت، گفت: استان تهران دارای هفت دانشگاه بزرگ، ۳۴ درصد تخت‌های بیمارستانی و ۴۴ درصد نیروی تخصصی درمانی کشور است، بنابراین می‌تواند نقش پیشقراولی در کشور داشته باشد.

وی، وجود بازارهای پنهان و غیر رسمی و غیرقانونی را باعث عدم امکان رشد بازارهای رسمی گردشگری سلامت برشمرد و بر حذف مبادی غیرقانونی و غیررسمی در این حوزه تاکید کرد.

زالی با اشاره به چند بعدی بودن گردشگری سلامت، بخش درمان را فقط یکی از ابعاد آن دانست و یادآور شد: سایر ابعاد باید توسط سایر بخش‌ها مدیریت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به ضرورت تعرفه گذاری خدمات درمانی بیماران خارجی، افزود: بیماران خارجی باید بتوانند از کشور خود از طریق سایت بیمارستان‌ها هزینه خدمات درمانی مورد نیاز خود را به صورت شفاف مشاهده کنند و سپس به انتخاب بپردازند.

وی پیشنهاد داد ساماندهی و معرفی خدمات درمانی ایران توسط رایزن‌های سلامت در سایر کشورها اعم از کشورهای منطقه انجام شود.

زالی، بیماران خارجی را که برای دریافت خدمات درمانی به ایران مراجعه می‌کنند بهترین سفیران کشور توصیف کرد و بر ضرورت استانداردسازی ارائه خدمات با کیفیت تاکید کرد.

پیگیری وضعیت بیمار پس از درمان، استفاده از ظرفیت‌های طب ایرانی و مکمل، گیاهان دارویی و امکانات و فضاهای موجود در حوزه‌های توانبخشی و…، در حوزه گردشگری سلامت از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست بود.

زالی با اشاره به مراکز درمانی دارای مجوز پذیرش بیماران بین الملل IPD در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: در حوزه پذیرش بیماران بین الملل نیز باید رقابت و اعتباربخشی انجام شود.

وی، یکی از اقدامات مؤثر در حوزه گردشگری سلامت را شناسایی نیازها و کمبودهای درمانی کشورهای منطقه عنوان کرد و با توجه به قیمت مناسب ارائه خدمات درمانی در ایران به تمایل بیماران بین الملل برای دریافت این خدمات در ایران اشاره کرد.

زالی با اشاره وجود ۷۵ بیمارستان خصوصی و دولتی، تعداد بالای تخت‌های بیمارستانی، ۴۵ مرکز جراحی محدود (۶ مرکز دارای مجوز IPD) و…، در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آمادگی دانشگاه برای خدمت رسانی در حوزه گردشگری سلامت را اعلام کرد.

در ادامه، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: گردشگری نیاز امروز حوزه سلامت است.

وی، موضوعاتی را مورد تاکید قرار داد که از آن جمله می‌توان به تعیین هزینه تمام شده درمان بیماران خارجی، ضرورت پیگیری‌های پس از درمان، استفاده بیماران خارجی از بیمه، نظارت بر فرایند پذیرش و درمان بیماران خارجی و حذف واسطه‌های غیرمجاز و غیر رسمی اشاره کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران یادآور شد: توجه به این موارد می‌تواند بستر مناسبی برای حوزه گردشگری سلامت کشور فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه نظام سلامت، کادر درمان و بیمارستان‌ها خدمات خوب و با کیفیت در حوزه گردشگری سلامت ارائه می‌دهند پیشنهاد داد که گردشگری سلامت نیز ملی شود و ایجاد کارگروه‌هایی در این زمینه را ضروری برشمرد.

سید هاشم دریاباری مسئول گردشگری سلامت وزارت بهداشت، نیز با اشاره به وجود زیرساخت‌های درمانی و نیروی انسانی و کادر درمانی قوی در کشور، یادآور شد: گردشگری سلامت فرصت خوبی را فراهم می‌کند که ضمن ارائه خدمات درمانی، فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی را نیز به سایر کشورها عرضه کنیم.

وی با تاکید بر پذیرش بیماران خارجی از کانال‌های رسمی در بیمارستان‌ها، فاکتورهای متعددی را در حذف افراد غیر مجاز و واسطه‌ها مؤثر دانست.