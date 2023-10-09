کریم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جامعه هدف و مشمولان طرح حمایت از خانوارهای دارای فرزند چندقلو، اظهار داشت: ارائه خدمت به این خانواده‌ها در مواردی نظیر کمک هزینه بلاعوض معیشت، کمک هزینه تأمین مسکن و تسهیلات قرض الحسنه درمان، اشتغال زایی و نیز برخی خدمات حمایتی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۳۰ خانوار دارای چندقلو نیز به مشمولان این طرح اضافه شده‌اند، ادامه داد: طی شش ماهه نخست امسال برای حمایت از ۷۵ خانوار سه قلویی به بالا، بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون تومان به عنوان کمک معیشت طی یک مرحله به این خانوارها، افزود: خانواده‌های دارای چندقلو نیازمند مراقبت و حمایت از سوی مسؤولان هستند، چرا که بسیاری از این خانواده‌ها به دلیل نداشتن توان مالی لازم در زمان تولد نوزادانشان دچار مشکلات فراوانی در امور نگهداری و مخارج زندگی می‌شوند، در راستای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری که هدف آن تحکیم بنیان خانواده و رسیدن به نرخ باروری مناسب است، رسیدگی به امور این خانواده‌ها و ارائه خدمات به آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، با تاکید به پرداخت ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه تأمین شیر خشک و کالاهای بهداشتی تا پایان دوسالگی فرزندان، به دیگر خدمات ارائه شده به این خانوارها اشاره داشت و گفت: برای کمک به خرید مسکن این خانوارها، ۲۰۰ میلیون تومان بصورت بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ارائه می‌شود، همچنین در صورت عدم اشتغال سرپرست خانوار با توجه به برخورداری شرایط لازم، تسهیلات اشتغال پرداخت می‌شود و برای رفع مشکلات درمانی و شرایط حاد مادی نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات کارگشایی پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: از زمان شروع طرح حمایت از خانوارهای چندقلو، ۱۹۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان قرار گرفتند و از این تعداد ۸۰ خانوار از تسهیلات مسکن بهره مند شدند و درحال حاضر با پایان یافتن دوسالگی سن فرزندان، ۷۵ خانوار مشمول این طرح حمایتی هستند.