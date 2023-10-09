به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات بتنریزی دیواره «ترازبالای صفر» واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، جمعی از معاونان وی و مدیران ارشد صنعت هستهای، آغاز شد.
محمد اسلامی شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از بتنریزی بخشی از رآکتور نیروگاه دوم هستهای بوشهر با اشاره به حمایت دولت از ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: حمایتهای دولت و تأکیدات رئیس جمهور در اجرای تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، منجر به تسریع و رفع موانع ساخت این ۲ واحد نیروگاه اتمی شده است.
وی اضافه کرد: سال گذشته در راستای این تدبیر شرایطی فراهم شد که ظرفیت اجرایی جبهههای واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر تسریع شود و با برنامهای تدوینشده با پیمانکاران پروژه از سال گذشته تاکنون افزون بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو توافق اجرایی صورت گرفته است و جبهههای مختلف این پروژه فعال شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: سال گذشته نسبت به امروز حجم فعالیتها در ساخت دو نیروگاه اتمی بوشهر ۱۰ برابر با همکاری دستاندرکاران افزایش یافته است و از ابتدای امسال بهصورت شبانهروزی در ساخت این پروژه در سه شیفت پیمانکاران فعالیت میکنند.
اسلامی بیان کرد: تجهیز و سفارش قطعات و اقلام کالاهای ساخت داخل هم قراردادهای آن منعقد شده است و در همین راستا تعریف میشود.
وی اضافه کرد: ما امیدواریم که سهم تعریفشده تأمین تجهیزات که حدود ۲۰۰ درصد سهم داخل است بتوانیم محقق کنیم و با توجه به شرایط بتوانیم آن را افزایش دهیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر جبران عقبماندگیها و تأخیر گذشته در ساخت این پروژه افزود: تلاش میشود تأخیر گذشته توسعه پیدا نکند.
اسلامی با اظهار اینکه تلاش میشود بر اساس برنامه زمانبندی پروژه اجرا شود گفت: وضعیت روند اجرای پروژه مطلوب نیست چون به ظرفیت موردنظر نرسیدهایم و باید فعالیتها ۲.۵ برابر در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر افزایش یابد و الحمدلله مقدمات آمادهسازی برای تحقق این مهم فراهم شده است.
وی با ابراز اینکه «با تحکیم بستر امید میرود در ماههای آینده عملیات بتنریزی واحد سوم نیروگاه بوشهر آغاز شود» افزود: الحمدلله شرایط امروز در این نیروگاهها نسبت به گذشته متفاوت است و تحولات خوبی صورت گرفته است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: پیمانکاران با نیروهای کارآمد در ساخت این ۲ واحد نیروگاه هستهای فعال هستند، مجری و کارفرمای این طرح مجهز و تأمین اعتبار شده است.
اسلامی با بیان اینکه با حمایت دولت و سران سه قوه تخصیص اعتبار خوبی برای آن در نظر گرفته شده است گفت: امید میرود بر اساس برنامه زمانبندی واحد دوم کمتر از ۵ سال آینده و واحد سوم نیز با ۱.۵ سال فاصله تکمیل و افتتاح شود.
وی با اعلام اینکه «شرکتهای دانشبنیان زیادی اکنون در ساخت این مجموعه همکاری میکنند» خاطرنشان کرد: نقشه راه ساخت نیروگاههای اتمی طراحی و منتشر شده است و کل شبکهای که میتواند در بخش مهندسی، ساخت، آزمون و ارزیابی پروژه پشتیبانی کند شناسایی شده و یک شبکه تأمین قابل ملاحظه تعریف شده است که در فرآیندها استفاده میشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز کرد: پیمانکار این پروژه بهسبب شرایطی که برای آن ایجاد شده است، از شرکتهای دانشبنیان استقبال میکند و مجری این طرح هم که مناقصه برگزار میکند در فهرستی که در اختیار دارد شرکتهای دانشبنیان که شناسایی شدهاند و در ارزیابی انطباق دارند و ضوابط و الزاماتی که نیروگاه اتمی دارند مورد استفاده قرار میگیرند و وضعیت بهتری نسبت به شرایط گذشته بهصورت معنادار فراهم میشود.
اسلامی به تولید برق از واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت و تصریح کرد: اساساً نیروگاههای اتمی مرکز تولید برق پایدارند و در شرایط آبوهوایی گوناگون بهخلاف سایر نیروگاهها که تغییر وضعیت میدهند از توان آنها کاسته نمیشود.
وی اعلام کرد: سال قبل مطابق با برنامه در نیروگاه اتمی بوشهر از تولید ۷ میلیارد کیلوواتساعت برق عبور کردیم و تاکنون در نیروگاه اتمی بوشهر از تولید ۶۰ میلیارد کیلوواتساعت که به شبکه برق سراسری منتقل شد عبور کردهایم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: امسال دهمین سال بهرهبرداری از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر را جشن گرفتیم و مطمئنیم با توجه به نوع مدیریت که الزام به بهرهبرداری ایمن است و همزمان با بهینهسازی و توسعه قابلیت که بهرهبرداری ایمن را دنبال میکند ضمن افزایش بهرهوری، زمینه پایداری شبکه برق حفظ شود و مردم از این خدمت بهرهمند شوند.
آغاز بتنریزی بخشی از رآکتور نیروگاه دوم اتمی بوشهر
مجری نیروگاههای هستهای دوم و سوم بوشهر هم از آغاز بتنریزی بخشی از رآکتور نیروگاه دوم اتمی بوشهر خبر داد و اظهار کرد: بتنریزی دیوار تراز بالای صفر رآکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد.
مسعود نصوری با بیان اینکه عملیات ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر از سال ۱۳۹۶ در زمینی بهمساحت ۵۰ هکتار آغاز شده است گفت: ظرفیت تولید برق هستهای هر کدام از این نیروگاههای اتمی پس از راهاندازی ۱۰۵۷ مگاوات است.
وی پیشرفت تحکیم بستر، خاکبرداری، خاکریزی و بهسازی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را ۹۵ درصد دانست و خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۸ هزار تن میلگرد در این طرح بهکار رفته است و ۵۰ هزار مترمکعب نیز بتنریزی شده است.
مجری واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه هستهای بوشهر، تمامی شرکتها، پیمانکاران، مهندسان و کارگران این طرح را ایرانی دانست و تصریح کرد: در مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در ساخت ۲ نیروگاه اتمی بوشهر نیروهای داخلی فعالیت میکنند که در ادامه به ۳ هزار نفر میرسد.
مسعود نصوری با اعلام اینکه "تا پایان سال جاری، ۶۰۰ میلیون یورو ظرفیت قراردادی جدید برای این طرحها اجرایی میشود" گفت: همگی از توان و دانش ساخت داخل بهرهگیری خواهد شد.
وی افزود: با راهاندازی این دو واحد نیروگاه هستهای، سالانه ۱۰ میلیون بشکه نفت و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز صرفهجویی و از انتشار ۷ میلیون تن گازهای آلاینده جلوگیری میشود.
به گزارش تسنیم، عملیات ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی کشور از سال ۱۳۹۶ و در زمینی بهوسعت ۵۰ هکتار در کنار واحد یکم آغاز شده که هر یک از این واحدهای پس از راهاندازی ۱۰۵۷ مگاوات برق هستهای تولید خواهند کرد.
عملیات عمرانی این پروژه شامل تحکیم بستر، خاکبرداری، خاکریزی و بهسازی ۹۵ درصد پیشرفت داشته و اکنون جزیره هستهای و ساختمان توربینها در حال ساخت بوده و تا کنون ۵۸ هزار تن میلگرد در این طرح بهکار برده شده و ۵۰ هزار مترمکعب نیز بتنریزی انجام شده است.
تا پایان امسال ۶۰۰ میلیون یورو ظرفیت قراردادی جدید برای این طرحها اجرایی میشود که در همه آنها از توان و دانش ساخت داخل بهرهگیری خواهد شد.
با راهاندازی این دو واحد، سالانه در مصرف ۱۰ میلیون بشکه نفت و یا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز صرفهجویی شده و نیز از انتشار ۷ میلیون تن گازهای آلاینده جلوگیری میشود.
گفتنی است تمامی شرکتها، پیمانکاران، مهندسان و کارگران این طرح ایرانی هستند و در مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در این دو طرح فعالیت دارند که در ماههای آتی بر تعداد افراد شاغل در این پروژهها افزوده خواهد شد.
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