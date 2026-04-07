۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

نیروگاه اتمی بوشهر با تمام توان در مدار تولید برق

بوشهر- نیروگاه اتمی بوشهر با تمام توان در مدار تولید برق قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه اتمی بوشهر با توان تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای، به صورت کاملاً ایمن در مدار تولید برق قرار داشته و در حال فعالیت است.

این مجتمع عظیم ملی با رعایت بالاترین استانداردهای بین‌المللی، به صورت کاملاً ایمن و مطمئن در حال فعالیت و تزریق انرژی به شبکه سراسری برق کشور است.

نیروگاه اتمی بوشهر از بدو راه‌اندازی تاکنون و طی ۱۲ سال بهره‌برداری، بیش از ۷۸ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی تولید کرده است.

این تولید انرژی، از انتشار سالیانه هفت میلیون تن گازهای آلاینده و گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کرده است.

