تعلل در اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ تعیین شد. گندم به عنوان کالای استراتژیک مبنای قیمت گذاری سایر اقلام این گروه بوده و با وجود شروع سال زراعی جدید، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام و ابلاغ نکرده است.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران از نگرانی گندم کاران نسبت به اعلام نشدن نرخ جدید خرید تضمینی گندم به مهر، گفت: در قانون به طور شفاف آمده پس از تعیین نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی از جمله گندم باید این قیمت در مدت یک هفته و پیش از شروع سال زراعی جدید ابلاغ شود. نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ از سوی اعضای این شورا تعیین اما هنوز ابلاغ نشده است.

وی افزود: این تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نگرانی‌هایی را در بین کشاورزان از جمله گندم کاران و کلزاکاران به وجود آورده است اینکه در نهایت آیا قرار است قیمت جدید اعلام رسمی شود یا نرخ مصوب شده، تغییر خواهد کرد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با بیان اینکه در حق کشاورزان اجحاف می‌شود، اظهار کرد: کارخانه داران و صاحبان صنایع به راحتی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و اعتراضی به آنها نمی‌شود اما کشاورز که به ناچار مشغول کشت و عرضه است چون توان تبدیل ندارد به جای همراهی از سوی دولت در ابلاغ یک قیمت این حجم تعلل صورت می‌گیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با بیان اینکه چرا نمایندگان خانه ملت به موضوع ورود نمی‌کنند، اظهار کرد: در قانون اساسی نمایندگان خانه ملت به عنوان قانون گذار ناظر بر حسن اجرا قانون از سوی مجریان دولتی نیز هستند باید نسبت به این مساله مهم تذکر دهند.

پرداخت قطره چکانی مطالبات

ایمانی در ادامه با اشاره به مطالبات معوق شده عنوان کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) به گندم کارانی که هیچ دریافتی نداشتند با در نظر گرفتن مبلغ ۱۱.۵۰۰ تومان در چند روز اخیر پرداخت شد و حدود ۳۰ همت از مطالبات همچنان باقی مانده است.

وی افزود: عنوان شده این عدد به تدریج تا پایان مهر پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با بیان اینکه تأخیر در پرداخت پول گندم‌های خریداری شده به دلیل پیش بینی نشدن اعتبارات آن قابل اغماض است، گفت: اما اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید قابل چشم‌پوشی نیست زیرا گندم کاران و برخی کشاورزان را بلاتکلیف و سرگردان کرده است.

ایمانی گفت: معیشت و شغل کشاورز به طور مستقیم تحت تأثیر این عملکردها بوده در حالی که تنش‌های نوسانات سایر بخش‌ها مانند افزایش قیمت خدمات، بذر و… را نیز باید مدیریت کند.