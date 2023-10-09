ایجاد خانه نوآوری تمام دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و جمعی از رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای همسایه با حضور در خانه فناوری و نوآوری ایران، ضمن بازدید از دستاوردهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان و خلاق، درباره ایجاد زمینه صادرات و ظرفیتها، فرصتها، راهکارها و چگونگی معرفی محصولات دانشبنیان، خلاق و فرهنگی ایرانی در سایر کشورها و توسعه صادرات این محصولات بحث و تبادل نظر شد.
دهقانی فیروزآبادی با اشاره به نقش فرهنگ در توسعه صادرات محصولات دانشبنیان و خلاق عنوان کرد: حضور در این جلسه دلیل محکمی داشت. اهمیت بالای موضوع فرهنگ و نقش آفرینی رایزنان فرهنگی در شناساندن و معرفی محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان و صنایع خلاق، این دیدار و گفتوگو را ایجاب میکرد.
وی با بیان اینکه گستردگی ظرفیتها و توانمندیهای فناورانه و خلاق شرکتهای دانشبنیان و خلاق به حدی است که امکان عرضه و معرفی تمامی این دستاوردها در زیر سقف خانه نوآوری و فناوری ایران (آی هیت) وجود ندارد، عنوان کرد: به زودی در کنار این خانه نوآوری یک خانه نوآوری تمام دیجیتال برای معرفی ظرفیتهای دانش بنیانی که امکان عرضه آنها در فضای فیزیکی وجود ندارد، فراهم خواهد شد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه یکی از راهبردهایی که در سفرهای بینالمللی دنبال میشود، معرفی دستاوردهای فناورانه و خلاق ساخت ایران است، گفت: برخی از مقامات و معاونان کشورهایی که قرار است به آنها سفری داشته باشیم، توسط مرکز تعاملات بینالملل، به خانه نوآوری و فناوری (آی هیت) دعوت و از نزدیک با توانمندی ایران در عرصه فناوری و صنایع خلاق ایران آشنا میشوند؛ آنچه که در این نمایشگاه عرضه و معرفی میشود، بخش کوچکی از جهاد دانشبنیانها و ثمره تأکیدات و فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای حفظ جریان توسعه دانش و فناوری با حمایت و رشد شرکتهای دانشبنیان و خلاق است.
دهقانی با اشاره به دامنه و گستره نفوذ بالای دانش و فناوری به عنوان یک زبان مشترک میان همه کشورها عنوان کرد: با زبان علم و فناوری میتوان با همه کشورهای دنیا صحبت کرد و ادبیات مشترک و محبوب همه کشورهای دنیا است. به نظر میرسد در جمهوری اسلامی هیچ ابزاری قدرتمندتر از فناوری برای گفتوگو با جهان و پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی در دسترس نیست.
وی با اشاره به گفتمان علم و فناوری به عنوان یکی از محورهای تعاملات بینالمللی دولت مردمی گفت: در تمامی سفرهایی که رئیس محترم جمهور به دیگر کشورها دارند، توانمندیهای فناورانه ایران و محصولات ارزشمند دانش بنیان ایرانی، یکی از محورهای اصلی گفتوگوها و همکاریها است؛ از سوی دیگر اشتیاق و انگیزه و علاقمندی این کشورها را به استفاده از تجربیات فناورانه و محصولات دانشبنیان ایرانی میتوان مشاهده کرد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری تصریح کرد: فرهنگ به مثابه باورهای فرهنگی یک موجود غیر مادی و مجسم و متشکل از مجموعه باورها، انتظارات و افکار است اما برای انتقال فرهنگ نیازمند بهرهمندی از ظرفیتهای فناوری و محصولات دانشبنیان هستیم. اینکه گفته میشود یک کالا یا فناوری به هر کشوری که میرود فرهنگ را نیز منتقل میکند و نشان از اهمیت وجود پیوست فرهنگی را یادآور میشود.
دهقانی ادامه داد: وقتی فناوریهایی از اطلاعات ارتباطات، سلامت و بهداشت، هوش مصنوعی و سایر حوزههای فناوری صحبت میکنیم، در کنار تمامی این دستاوردها یک پیوست فرهنگی را باید متصور باشیم. وقتی محصولی ایرانی وارد کشوری میشود فارغ از اینکه فرهنگی باشد یا فناورانه، یک فرهنگ را نیز به همراه خود به کشور میزبان منتقل میکند. مثلاً وقتی یک داروی ضد سرطان به کشوری میرود تصویر و باوری از توانمندی ایران را به همراه خود به آن کشور منتقل میکند که نشان از اهمیت پیوست فرهنگی در حوزه فناوری است.
وی با تاکید بر اینکه باید از ابزارهای فرهنگی برای توسعه ترویج دانش و فناوری بهره برد به نقش رایزنان فرهنگی در معرفی این توانمندی اشاره کرد و افزود: رایزن فرهنگی با ظرفیتها و توانمندیهای بالقوهای که دارد، میتواند در عرصه توسعه صادرات فناوری و و این انتقال فرهنگی نقشی مهم و راهبردی ایفا کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری با اشاره به حمایت از جریان معرفی دستاوردهای فناورانه و خلاق ایران به سایر کشورها افزود: آمادگی داریم تا از توانمندی و ظرفیت رایزنان فرهنگی در این مسیر بهره ببریم و حمایت از این جریان را در دستور کار داریم. فرصتهای همکاری و معرفی فرهنگ فناوری ایران از این طریق، بی شمار است و هر دفتر فرهنگی ایران در سایر کشورها به مثابه یک کریدور صادرات فناوری عمل کند.
دهقانی ادامه داد: آمادگی داریم تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و در مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری، از رایزنانی که در مسیر معرفی این دستاوردها نقش آفرینی میکنند حمایت کنیم. دستاوردهای دانشبنیان و خلاقی که قابل معرفی هستند بی شمار است و در یک نمونه، فقط چهار هزار محصول در حوزه نانو داریم که به گواه صاحبنظران از توانمندیهای فناورانه بسیاری از کشورهای مدعی در حوزه نانو جلوتر هستیم.
وی افزود: با تعریف بستههای فرهنگ و فناوری با تعامل میان رایزنان فرهنگی و مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری، میتوان این دستاوردها را از مسیر رایزنی فرهنگی به سایر کشورها معرفی و در قالب یک هویت منحصر به فرد که از تلاقی فرهنگ و فناوری این بستهها را شکل داده، فرهنگ و فناوری را به طور همزمان اشاعه دهیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری عنوان کرد: حوزه صنایع خلاق و فناوریهای فرهنگی میتواند بستر و مبدا بسیار خوبی برای ایفای نقش رایزنان فرهنگی در عرصه معرفی محصولات و دستاوردهای کشور باشد؛ این معرفی، محدود به حوزه صنایع خلاق نخواهد بود و در سایر عرصههای فناوری از سلامت و معدن و دیگر حوزهها نیز مجال و فرصت معرفی دستاوردهای دانش بنیان و فناورانه ایران گشوده و فراهم است.
نقش آفرینی رایزنان فرهنگی ایران در معرفی و توسعه صادرات محصولات دانشبنیان و خلاق
امیرحسین میرآبادی، رئیس مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری نیز در این بازدید و گفتوگو، با اشاره به جایگاه و توانایی رایزنان فرهنگی ایران در معرفی دستاوردهای فناورانه و خلاق شرکتهای دانشبنیان ایرانی به دیگر کشورها گفت: بیش از ۹ هزار شرکت دانشبنیان در اقتصاد کشور نقش آفرینی میکنند که بخشی از این شرکتها محصولات خود را به بازارهای بینالمللی عرضه کرده و یا دارای ظرفیت صادراتی هستند. در این نمایشگاه، گوشهای از تازهترین دستاوردهای این دست شرکتها ارائه شده و این بازدید فرصتی برای گفتوگوی مشترک و توسعه همکاریهای فناوری برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان ایجاد میکند.
وی با توضیح دستاوردهای خانه فناوری و نوآوری ساخت ایران گفت: فضای آی هیت و دستاوردهایی که در این نمایشگاه ارائه میشود ویترین خوبی از توانمندیهای فناورانه و نوآورانه شرکتهای دانشبنیان، فناور و صنایع خلاق کشور است که به کمک ظرفیت و توانمندی رایزنان فرهنگی در شناخت نیازها و سلایق کشورهای دیگر، میتوان زمینه را برای صادرات هرچه بیشتر این محصولات فراهم کرد.
در این نشست و بازدید، ۲۳ رایزن فرهنگی ایران در کشورهای همسایه ضمن بازدید و مشاهده توانمندیهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان ایرانی بر آمادگی و ظرفیت موجود برای معرفی این توانمندیها به کشورهای میزبان تاکید کردند.
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