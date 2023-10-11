جهانبخش نوکانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای برنامه مدیریت کارتهای اضطراری مازاد در جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی در راستای مدیریت مصرف سوخت ، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی، تحلیل مصرف فرآوردههای نفتی و لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی توسط شهروندان میباشد.
وی از افزایش ۷۵ درصدی استفاده شهروندان از کارت سوختهای شخصی خبر داد و افزود: از ابتدای اجرای برنامه مدیریت کارتهای اضطراری مازاد در جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی وجود دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان ادامه داد: در صورت جا ماندن کارت سوخت در جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی شهروندان میتوانند برای اطلاع از وضعیت کارت به نشانی اینترنتی https://scs.niopdc.ir مراجعه و یا با سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ تماس حاصل فرمایند.
نوکانی همچنین به نحوه صدور کارت هوشمند سوخت خودروهای نو شماره و خودروهای نو پلاک اشاره کرد و بیان داشت: مالکین وسایل نقلیه نو شماره و همچنین مالکین محترم وسایل نقلیه نو پلاک که کارت هوشمند سوخت خود را دریافت نکردهاند، جهت ثبت درخواست تولید کارت هوشمند سوخت به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.
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