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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان:

‏‎۷۵‎‏ درصد شهروندان کردستانی از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند

‏‎۷۵‎‏ درصد شهروندان کردستانی از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند

سنندج- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفت: ۷۵‎‏ ‏‎درصد ‏شهروندان کردستانی از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند.

‏ جهانبخش ‏نوکانی در گفت‬‬‌و‬گو‬ با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای برنامه مدیریت کارت‌های ‏اضطراری مازاد در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های ‏نفتی در راستای مدیریت مصرف سوخت ‏، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، تحلیل مصرف فرآورده‌های نفتی و لزوم ‏استفاده از ‏کارت سوخت شخصی توسط شهروندان می‌باشد.

وی از افزایش ۷۵‎‏ ‏‎درصدی ‏استفاده شهروندان از کارت سوخت‌های شخصی خبر داد و افزود: از ابتدای‎ اجرای برنامه مدیریت کارت‌های ‏اضطراری مازاد در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی وجود دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: در صورت جا ماندن کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی ‏شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت کارت به نشانی اینترنتی ‏https://scs.niopdc.ir‏ ‏مراجعه و یا با سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ تماس حاصل فرمایند.‏

‏نوکانی همچنین به نحوه صدور کارت ‏هوشمند سوخت خودروهای نو شماره و خودروهای نو پلاک اشاره کرد و بیان داشت: مالکین ‏وسایل نقلیه نو شماره و همچنین مالکین محترم وسایل نقلیه نو پلاک که کارت هوشمند سوخت ‏خود را دریافت نکرده‌اند، جهت ثبت درخواست تولید کارت هوشمند سوخت به دفاتر پلیس + ۱۰ ‏مراجعه کنند.‏

کد مطلب 5908998

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