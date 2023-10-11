به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، عبدالحسین کلانتری امروز چهارشنبه (۱۹مهر) در نشست با جمعی از استادان گروه معارف و استادان مدعو در دانشگاه شهرکرد گفت: نشان مسئولیت اجتماعی در سطح استادی، کلیت دانشگاه و دانشجویی طراحی شده است چرا که دانشگاه نسبت به جامعه پیرامونی خود و به حوادث و رویدادها، مسئول است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، افزود: دانشگاه در راستای مسئولیت اجتماعی باید مسائل حوزه پیرامونی را شناسایی و مطرح کند و برای حل آنها گام بردارد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر استادانی در دانشگاهها حضور دارند که فراتر از درس و بحثهای دانشگاهی مسئولیتپذیرانه وارد صحنه حل بسیاری از مشکلات شدهاند.
کلانتری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه باید کارهای کشور را به جوانان سپرد، اظهار داشت: دانشجویان امروز با تمام تفاوتهایی که وجود دارد افرادی مسئولیتپذیر، کوشا و توانمندی هستند و تجربه نشان داده با اعتماد میشود کارهای بزرگ را به آنها سپرد.
وی ثبت و ضبط خاطرات استادی را از جمله ایدههای مطرح عنوان کرد و افزود: تلاش میشود استادان خاطرات خود را که بار تربیتی، فرهنگی و شیوه کلاسداری که مبتنی بر مهارت استادی و شاگرد پروری است، را ثبت و ضبط کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: دوران دانشجویی تنها زمان درس آموختن نیست بلکه همه در این دوران به دنبال یافتن راه زندگی و شناسایی هویت نهایی خود هستند که مابقی آجرهای زندگی خود را به روی آن نصب کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط استادان با تشکلها، هیاتها و کانونها افزود: ارتباط استادان دانشگاه با مجموعهها و تشکلها، هیاتها و کانونهای دانشجویی قانونی شکل گرفته در محیط دانشگاه میتواند منجر به ایجاد اتفاقهای بزرگ در دانشگاه شود.
کلانتری ادامه داد: به طور یقین خلاقترین، فعالترین و پرآیندهترین جوانان همین دانشجویان عضو تشکلها و انجمنهای علمی هستند و معاونان فرهنگی دانشگاهها باید زمینه ایجاد این ارتباط را فراهم کنند.
وی گفت: نسل گذشته با نسل امروز تفاوت جدی و شکاف ارزشی ندارد، بلکه شیوه رسیدن به هدفها، ارزشها و آرمانها متفاوت است.
به گفته کلانتری، ضرورت دارد که دانشجویان در دوره تحصیل آداب و اصول نقد، تفکر، اندیشهورزی و صبور بودن را بیاموزند و مسئولان فرهنگی باید در این بخشها بیشتر کار کنند.
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