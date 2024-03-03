به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر عبدالحسین کلانتری در نشست هماندیشی با دانشگاهیان دانشگاه کردستان، با اشاره به اینکه دانشگاه از محیط خود بیگانه نیست، اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات حوزه مطالعات دانشگاه، که یک حوزه تخصصی و جدی است، کنکاش پیرامون محیط نهاد علم است و نسبتی که نهاد علم با آن دارد.
وی افزود: در کنار رتبهبندی دانشگاهها به نسل اول و دوم و سوم و قص علیهذا، از منظر ارتباط نهاد علم با جامعه، دانشگاهها مردم مدار مطرح می شود که در امتداد آن هم مسئولیت اجتماعی دانشگاهها مطرح می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم عنوان کرد: برخی از علمای حوزه مطالعات دانشگاه بر این باورند که از آغاز تشکیل دانشگاهها ارتباط نزدیکی میان این نهاد و جامعه و مردم برقرار بود اما بعدها فاصله ایجاد شد و این یک موضوع جهانی است و تنها مربوط به کشور ما نیست.
وی تاکید کرد: در کنار همه رتبههای کسب شده که در جای خود مهم و مغتنم است، دانشگاهها باید از خود بپرسند که آیا کمک و آورده ای برای محیط پیرامون خود داشتهاند؟
کلانتری از تدوین آییننامه مسئولیت اجتماعی برای دانشگاهها خبر داد و گفت: تصویب این آییننامه جهتدهی خوبی به فعالیتهای دانشگاهها خواهد داد.
کلانتری اساتید را مهمترین رکن دانست و تاکید کرد: شان اساتید فراتر از انتقال دهنده صرف معلومات است و باید دانشجویان را به تلاش، پویایی، بهزیستی و مدارا تشویق کنند و مسیر زندگی را به انها نشان دهند.
وی بر احیای شان استادی در همه ابعاد آن تاکید کرد و افزود: اساتید با توجه به مسئولیتی که دارند، آگاهانه به مسئولیت خود عمل کرده و مهمترین نقش آنها امیدآفرینی و صورتبندی افقهای روشن است. افقهای که توسط جوانان همین مرز و بوم محقق خواهد شد.
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