آسمانی ابری همراه با وزش باد تا عصر جمعه در اردبیل حاکم است

مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی، از امروز تا ظهر روز جمعه جو استان ناپایدار بوده و شاهد آسمانی ابری و مه آلود همراه با وزش باد خزری خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در اکثر مناطق ضمن کاهش محسوس دمای هوا، بارش باران پیش بینی میشود، گفت: اوج بارشها از اواخر وقت امروز تا ظهر فردا بوده و تمرکز آن برای نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان، مناطق مرکزی و جنوبی انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: ضمناً طی این مدت در ارتفاعات استان به ویژه قله سبلان و کوههای باغرو بارش به صورت برف خواهد بود.
کوهی خاطرنشان کرد: لذا پیرو هشدار هواشناسی شماره ۵۱ سطح زرد و هشدار شماره ۵۲ سطح نارنجی احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: از ظهر روز جمعه با خروج سامانه بارشی از استان به تدریج از مقدار ابرها کاسته شده و دمای هوا به طور نسبی افزایش مییابد.
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