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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۷

مدیر خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مشارکت ۲.۲ میلیارد ریالی خیرین در تامین تجهیزات پزشکی سنقر

مشارکت ۲.۲ میلیارد ریالی خیرین در تامین تجهیزات پزشکی سنقر

کرمانشاه- مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مشارکت ۲.۲ میلیارد ریالی خیرین در تامین تجهیزات پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر خبر داد.

اسماعیل قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همت و مشارکت خیر گرانقدر عباس مویدی و مؤسسه خیریه بیمارستانی امام خمینی (ره) سنقر یک دستگاه آلایزا ریدر تمام اتوماتیک و سه دستگاه اتوسکوپ به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال خریداری و به بیمارستان سنقر اهدا شد.

وی افزود: اهمیت مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی در تأمین نیازمندی‌های حوزه سلامت و همکاری و همراهی خیران در این حوزه بر کسی پوشیده نیست.

مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: نیات خیرخواهانه و انسان دوستانه خیرین که همواره یاریگر حوزه سلامت استان به ویژه شهرستان سنقر می‌باشند بسیار قابل تقدیر است.

کد مطلب 5909202

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