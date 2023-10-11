مشارکت ۲.۲ میلیارد ریالی خیرین در تامین تجهیزات پزشکی سنقر

اسماعیل قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همت و مشارکت خیر گرانقدر عباس مویدی و مؤسسه خیریه بیمارستانی امام خمینی (ره) سنقر یک دستگاه آلایزا ریدر تمام اتوماتیک و سه دستگاه اتوسکوپ به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال خریداری و به بیمارستان سنقر اهدا شد.

وی افزود: اهمیت مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی در تأمین نیازمندی‌های حوزه سلامت و همکاری و همراهی خیران در این حوزه بر کسی پوشیده نیست.

مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: نیات خیرخواهانه و انسان دوستانه خیرین که همواره یاریگر حوزه سلامت استان به ویژه شهرستان سنقر می‌باشند بسیار قابل تقدیر است.