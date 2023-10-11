طلاب و مبلغان دینی به مسائل روز آگاهی و اشراف داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از مدیران و اساتید حوزههای علمیه صادقیه و علی بن موسی الرضا (ع) سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن برشمردن ویژگی طلاب و مبلغان دینی خوب، تاکید کرد: طلاب و مبلغان دینی میبایست نسبت به موضوعات و مسائل مختلف اشراف و آگاهی داشته باشد.
وی با بیان اینکه حضور فعال طلاب در طرحهایی مانند «هجرت» و «امین» دارای برکات خوبی به لحاظ تربیتی و ترویجی و تبیینی است، گفت: باید از ظرفیت این طرحها به خوبی بهره برد.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه اصلیترین بعد شخصیتی طلاب در تعاملات روزمره اساتید و مربیان با آنها شکل میگیرد، گفت: مباحثه با راهبری که اساتید حوزه علمیه دارند میتواند در زمینه تربیت طلاب خوب حائز اهمیت باشد.
مطیعی با بیان اینکه برگزاری جلسات صمیمانه مباحثه، تفسیر و کرسیهای آزاداندیشی در حوزههای علمیه بسیار مفید است، افزود: تبلیغ در عصر فعلی یک موضوع ظریف و نیازمند مطالعه و پشتوانه علمی و آشنایی با فضای رسانهای است که طلاب به این موضوع هم باید توجه داشته باشند.
وی در خاتمه گفت: تقویت روحیه مسئولیتپذیری و افزایش مهارتهای عمومی و تخصصی طلاب، یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر تحصیل در مدارس علمیه است.
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