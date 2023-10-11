به گزارش خبرنگار مهر، الهه صفایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از ابتدای مهرماه ۶ مورد فوت نوزادان در بخش نوزادان بیمارستان هاجر به وقوع پیوسته است.

وی افزود: چهار مورد فوت نوزادان ناشی از نارس بودن آن‌ها بوده است، این نوزادان اغلب دچار بیماری‌های زمینه‌ای همچون مشکلات ریوی هستند، ممکن است در کنار آن نقص سیستم ایمنی نیز داشته باشند.

فوق تخصص نوزادان بخش NICU بیمارستان هاجر شهرکرد ادامه داد: به صورت کلی در نوزادان نارس شاهد نقص سیستم ایمنی سه تا ده برابری نسبت به نوزادان دیگر هستیم.

صفایی عنوان کرد: حتی نوزادان سالم نیز نسبت به بزرگسالان سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد فوتی علاوه بر نارس بودن مشکل گوارشی زمینه‌ای نیز داشت و فوت این ۶ نوزاد به دلیل مشکلات زمینه‌ای و وزن کم حین تولدشان بوده است.

فوق تخصص نوزادان بخش NICU بیمارستان هاجر شهرکرد اضافه کرد: دو مورد فوتی، نوزادان نارسی بودند که از بدو تولد در اتاق عمل احیا شده بودند و بعد از آنکه وارد بخش شدند دچار عفونت سیستمیک یا عفونت عمومی خون شده بودند و کشت خون آنان نیز مثبت اعلام شد، علت این مسئله در حال بررسی است.

صفایی بیان کرد: غیر از موارد ذکر شده مورد فوتی دیگری گزارش نشد، در حال حاضر بخش NICU بیمارستان هاجر فعال است و بیماران دیگری که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند در بخش بستری می‌شوند.

وی تاکید کرد: این اطمینان به شهروندان چهارمحال و بختیاری داده می‌شود که بیمارانی که در بخش NICU بستری می‌شود تحت مراقبت‌های بسیار قرار دارند.