به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس سخت‌ترین روزهای خود در این باشگاه را پشت سر می‌گذارد. پس از قهر هفته گذشته یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان از حضور در تمرینات بود که اختلاف بین سرمربی و مدیرعامل علنی‌تر از همیشه شد.

پس از آن درویش با حضور تنی چند از اعضای هیأت مدیره در محل تمرین تیم حاضر شد تا بتواند بازیکنان را همراه با مدیریت کند اما آنها هم اعتمادی به وعده‌های درویش نکردند تا مدیرعامل پرسپولیس چاره‌ای جز تأمین پول برای پرداخت به بازیکنان پیدا نکند.

مدیرعامل پرسپولیس سپس جلسات فوق‌العاده ای با هیأت مدیره برگزار کرد اما گلایه‌های بازیکنان و سرمربی تیم بیشتر توانست چند نفر از اعضای هیأت مدیره را همراه خود کند تا اینکه درویش را از شرایط بحرانی جدا کند.

اعضای هیأت مدیره باشگاه نسبت به نحوه درآمدزایی درویش در فصل جاری اصلا رضایت ندارند و روند فعلی را مغایر با اهداف اقتصادی باشگاه می‌دانند. آنها قصد دارند برخی اختیارات مدیرعاملی را از درویش بگیرند تا با هماهنگی بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی پیرامون باشگاه تصمیم گیری کنند.

مدیرعامل پرسپولیس که جایی در بین اعضای هیأت مدیره ندارد در تنهاترین حالت ممکن و کمترین حمایت به سر می‌برد. به نظر می رسد اگر این روند ادامه داشته باشد و هیات مدیره حامی مدیرعامل نباشد، وضعیت درویش در باشگاه پرسپولیس متزلزل خواهد شد.