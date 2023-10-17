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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

آغاز ثبت‌نام دارندگان مدال المپیاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران

آغاز ثبت‌نام دارندگان مدال المپیاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی شدگان المپیاد نقره و برنز دانش آموزی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران باید از امروز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲ در این دانشگاه به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارندگان مدال های نقره و برنز المپیادهای دانش آموزی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش به دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شده اند، باید از امروز سه شنبه ۲۵ مهر تا فردا ۲۶ مهر جهت ثبت ‌نام اینترنتی اقدام کنند.

فرآیند ثبت نام این گروه از افراد همانند فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۲ است.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به سایت ثبت نام به آدرس https://sipad.tums.ac.ir/stdnew و وارد کردن کد ملی به‌ عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به‌ عنوان رمز عبور با تکمیل فرم ها و اسکن مدارک ثبت‌نامی نسبت به ثبت‌نام اینترنتی خود اقدام کنند. عدم ثبت‌نام در تاریخ مورد نظر به ‌منزله انصراف تلقی خواهد شد.

کلیه مدارک باید با فرمت JPEG و حجم کمتر از ۵۰۰kb جهت وضوح اسکن شود.

کلیه پذیرفته شدگان موظفند جهت دریافت تاییدیه تحصیلی دیپلم متوسطه خود با مراجعه به سامانه صدور برخط تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به آدرس www.emt.medu.ir/ ثبت نام کرده و کد پیگری دریافت و کد مذکور را هنگام ثبت نام در صفحه ثبت مشخصات مقاطع تحصیلی قبلی قسمت توضیحات وارد کنند.

پذیرفته شدگان باید جهت اطلاع از برنامه های آزمون سطح بندی زبان انگلیسی به آدرس https://international.tums.ac.ir/college مراجعه کنند. شرکت در این آزمون جهت انتخاب درس زبان انگلیسی الزامی است.

تاریخ ثبت‌نام حضوری در سایت دانشکده مربوطه اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 5914137

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