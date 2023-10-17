سفر بایدن به اسراییل ۵ ساعته خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که سفر جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا به اراضی اشغالی ۵ ساعته خواهد بود.

آن‌گونه که وب‌سایت روزنامه «آروتز شوا» گزارش داده بایدن فردا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح (به وقت محلی) وارد تل‌آویو می‌شود و ساعت ۱۵ اراضی اشغالی را ترک می‌کند.

بنا بر گزارش‌ها رییس‌جمهور آمریکا در این سفر با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و اسحاق هرتزوگ، رییس رژیم صهیونیستی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

از آغاز عملیات بزرگ وغافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی علاوه بر وزیر دفاع و فرمانده سنتکام، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هم برای دیدار و دل‌گرمی دادن به مقامات رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی سفر کردند؛ بلینکن تاکنون دوباره به تل‌آویو سفر کرده است.