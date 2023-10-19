محمدمهدی ذوالفقارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رونق کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید گفت: در دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با توجه به مأموریتی که در این دفتر تعریف‌شده است سال گذشته بنا را بر این گذاشته‌ایم که یک رونق مجددی بعد کرونا به کرسی‌های آزاد اندیشی داده شود.

باید به افراد صاحب فکر و جریان ساز میدان داد

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در دانشگاه‌ها ایجاد شد و در کشور اتفاقاتی رخ داد ما فضای گفت‌وگو، فضای تضارب آرا و فضای ردوبدل شدن افکار و عقاید بین همدیگر را در هر شرایطی، بهترین راه‌حل برای عبور از شرایط بحرانی می‌دانیم. باید به افرادی که صاحب فکر جریان هستند و می‌توانند جریان سازی مثبت و سازنده نه فقط در دانشگاه، حتی در فضای کشور ایجاد کنند، میدان داد.

احیای مجدد کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: یکی از بهترین قالب‌ها می‌تواند همین این فضاهای آزاداندیشی و رونق بخشیدن به آن‌ها باشد که بعد از شرایط کرونا نیاز به احیای مجدد داشت، با توجه به تلاش‌هایی که در معاونت فرهنگی صورت گرفت و ابلاغ‌هایی که به دانشگاه‌ها انجام شد و گفتگوهایی که با معاونین فرهنگی و کارشناسان دانشگاه انجام شد یک گام به جلو حرکت کرده‌ایم اما با نقطه مطلوب قطعاً فاصله داریم.

اساتید و دانشجویان خود باید متولی برگزاری کرسی‌ها باشند

وی افزود: نقطه مطلوب، نقطه‌ای است که مسیر طراحی شده برای این موضوع، از سمت خود گروه‌های دانشجویی، فعالان دانشجویان و اساتید باشد و درواقع خود دانشجویان و فعالان دانشجویی و اساتید متولی برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی باشند نه این‌که معاونت‌های فرهنگی متولی برگزاری کرسی‌ها باشند.

رشد برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی نسبت به دوران کرونا و قبل از آن

ذوالفقارزاده افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها نسبت به دوران کرونا و همچنین قبل از کرونا رشد داشته است اما ما دوست داریم که در فضای خودجوش و طبیعی خود، گروه‌های دانشجویی متولی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی باشند که این موضوع جز اولویت‌ها و سیاست‌های ما است و می‌دانیم که تا رسیدن به آن فاصله داریم اما به سمت آن درحال حرکت هستیم که یکی از مسیرهایی که برای آن در نظر گرفته‌ایم برگزاری جشنواره است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: این جشنواره تحت عنوان «جشنواره برهان» در دوران قبل از کرونا توسط معاونت فرهنگی انجام می‌شد و امیدواریم در سال تحصیلی جدید نیز این جشنواره را برای رونق‌بخشی به فضای کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها برگزار کنیم.

ضرورت مواجهه مستقیم مسئولان کشور با بدنه دانشگاهی

وی با اشاره به حضور مسئولان کشوری در دانشگاه‌ها افزود: در همین فضا یکی از ضرورت‌های جدی که ما در جامعه، به آن نیاز داریم، گفت‌وگوی هر چه بیشتر و مواجهه مستقیم مسئولان کشور با بدنه عامه مردم و به‌طور خاص با بدنه دانشگاهی است که در تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب نیز این موضوع وجود داشت.

وی ادامه داد: این تعامل و ارتباط، ضعف‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد که در قالب پروژه‌های پژوهشی، ارتباط با صنعت و جامعه خود را نشان می‌دهد، یکی از ضعف‌ها که بیشتر ضعف اجتماعی جامعه است و ما بیشتر در این زمینه ضعف داریم، همین فضایی است که مسئولان ما بتوانند رودررو با بدنه علمی یعنی دانشجویان و اساتید تعامل و گفت‌وگو داشته باشند، که هم پیشرفت‌ها و هم مسائل و چالش‌هایی که وجود دارد را مطرح کنند.

ذوالفقارزاده افزود: گفت‌وگو باید رودررو، و دو طرفه باشد یعنی باید از سوی مسئولان گوش شنوایی وجود داشته باشد، قطعاً در بین جمعیت دانشگاهی، وقتی مسائل، چالش‌ها و مشکلات مطرح شود، ظرفیت‌هایی هم شکوفا می‌شود و این ظرفیت‌ها می‌توانند فعالانه وارد میدان شوند به شرط اینکه میدان از سمت مسئولان پیش روی آنها باز شود.

تشکیل «ستاد گفت‌وگوی اثربخش بین مسئولان اجرایی و دانشگاهیان»

وی ادامه داد: سال گذشته با امضای وزیر علوم، نامه‌ای به تمام اعضای هیأت دولت ارسال شد و «ستاد گفت‌وگوی اثربخش بین مسئولان اجرایی و دانشگاهیان» شکل گرفت به این معنی که هر دستگاهی نماینده خود را برای فراهم شدن نقطه ارتباط و اتصال بین دانشگاه و آن مجموعه به معاونت فرهنگی وزارت علوم معرفی کرد، استقبال خوبی هم از طرف دستگاه‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: افرادی که معرفی شده‌اند در سطح خوب، اجرایی و رتبه‌ای از سمت دستگاه‌ها هستند، جلساتی تاکنون برگزار شده و پیشنهاداتی ارائه شده است. اکنون نمایندگان دستگاه‌ها کاملاً برای دانشگاه‌ها شناخته شده هستند، ممکن است فردی نماینده معاون وزیر یا مدیرکل وی باشد که وظیفه برقراری ارتباط مسئولان مجموعه خود را با دانشگاه‌ها برعهده دارد، از دانشگاه‌ها نیز درخواست کرده‌ایم هرگونه مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد به وزارت علوم منعکس کنند تا برطرف شود و نسبت به آن اهتمام کافی داشته باشند.