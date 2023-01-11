تشکیل «ستاد گفتگو» در وزارت علوم/ آمار کرسی های برگزار شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، محمدمهدی ذوالفقارزاده مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در نشستی که با حضور کارشناسان کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد؛ اقدامات انجام‌گرفته برای احیای کرسی‌ها در شرایط پساکرونا را تشریح کرد.

وی در این نشست احیای کرسی‌ها را برنامه جدی معاونت فرهنگی دانست و گفت: بعد از شرایطی که در دوران کرونا بر نظام آموزش عالی ما گذشت حوزه فرهنگ حوزه‌ای بود که نسبت به سایر حوزه‌های آموزش عالی صدمات و آسیب بیشتری دید.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: به هر حال دوره کرونا دوره‌ای بود که حوزه آموزش با هر چنگ و دندان که بود حفظ شد و اساتید و دانشجویان و زیرساختهای دانشگاهی خود را با این فضای جدید تطبیق دادند؛ حوزه پژوهش نیز همچنان ادامه داشت اما تنها حوزه‌ای که آسیب بیشتری دید بخش فرهنگی بود که نیازمند احیا و بازسازی جدی بود.

وی افزود: حوزه فرهنگی در دانشگاه‌ها عمدتاً معطوف به فضاهای تعاملی و گفتگو محور است؛ بنابراین از این حیث بیشتر آسیب دید البته در عرصه مجازی هم حضور فرهنگی حضور خوبی بود، اما از آنچه شایسته و درخور این حوزه است فاصله زیادی دارد که قطعاً بدون هزینه و صرف بودجه انتظار چشم‌گیری نمی‌توان از آن داشت.

وی با اشاره به اهمیت احیای فضای تعامل و گفتگو در دانشگاه‌ها گفت: بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها لازم بود تا حوزه فرهنگ؛ به ویژه فضاهایی که به گفتگو و تعاملات رو در رو بر می‌گردد، مورد توجه ویژه قرار گیرد که کرسی‌های آزاداندیشی از جمله این‌ها است. در این حوزه، سیاست گذاری و برنامه ریزی های متعددی انجام گرفت تا بتوانیم اقداماتی جدی برای احیای حوزه فرهنگ و گفتگو در دانشگاه‌ها داشته باشیم.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین به برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در تمام قالب‌های اجرایی آن اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم تا دانشگاه‌ها بتوانند در عرصه کرسی‌های آزاداندیشی احیا شوند از طرفی برنامه‌ریزی ما بر این اساس بود که تمام قالب‌های کرسی‌های آزاداندیشی از قبیل تریبون آزاد، جلسات پرسش و پاسخ، نقد و مناظره و… به طور منظم برگزار شوند. باید از همکارانمان در دانشگاه‌ها تشکر کنیم که در این حوزه بویژه در شرایط اخیر، به خوبی وارد عمل شدند و برنامه‌های مد نظر در وزارت را به‌منظور رونق کرسی‌های آزاداندیشی پیش بردند تا به جایگاه اصلی خود نزدیک شود.

ذوالفقارزاده ادامه داد: آمار کرسی‌های برگزارشده نشان می‌دهد که اکثر دانشگاه‌ها توانسته‌اند به خوبی در موضوع کرسی‌های آزاداندیشی ظهور و بروز داشته باشند.

تشکیل «ستاد گفتگو» در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وی با اشاره به مکاتبه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با سایر دستگاه‌های دولت گفت: اردیبهشت ماه بود که نامه‌ای از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه‌های مختلف ارسال شد تا نماینده‌ای جهت حضور در دانشگاه‌ها و پاسخ به مطالبات معرفی کنند که خوشبختانه همه دستگاه‌ها نمایندگان خود را معرفی کردند.

ذوالفقار زاده تصریح کرد: پیرو همین مکاتبه در وزارت علوم یک ستاد گفتگوی اثربخش میان دانشگاهیان با دستگاه‌های اجرایی ایجاد کردیم که اولین جلسه آن با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در آذرماه در معاونت فرهنگی وزارت علوم برگزار شد و استقبال بسیار خوبی از آن انجام گرفت. در تلاشیم بتوانیم ساز و کار مشخصی برای این کار ایجاد کنیم که حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برای پاسخ به شبهات دانشجویان به صورت مداوم و مثمر ثمر باشد.

گفتنی است در این نشست گزارشی تحلیلی از کرسی‌های برگزارشده در دانشگاه‌های سراسر کشور ارائه‌شد که بر اساس آن ۵۹۶ کرسی از ابتدای مهر تا ۱۸ دی ۱۴۰۱ برگزار شده و ۱۶۴ دانشگاه و مرکز آموزشی در این فعالیت مشارکت داشته‌اند. همچنین در ادامه نشست، کارشناسان کرسی‌های آزاد اندیشی به بحث و تبادل نظر پیرامون این حوزه پرداخته و پیشنهاها و نظراتی را درباره چالش‌های موجود، لزوم اصلاح آئین‌نامه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تسهیل فرآیند برگزاری برای گروه‌های مختلف و متنوع دانشجویی برای شینده شدن صداهای گوناگون در دانشگاه ارائه کردند.