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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۰

هفته ششم لیگ بیست و سوم؛

دیدار پیکان و پرسپولیس با تماشاگر شد/ خبری از حضور بانوان نیست

دیدار پیکان و پرسپولیس با تماشاگر شد/ خبری از حضور بانوان نیست

دیدار تیم های فوتبال پیکان و پرسپولیس در هفته ششم رقابت های لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و پرسپولیس در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه و از ساعت ۱۶:۵۰ دقیقه و در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان قزوین به مصاف هم خواهند رفت. پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از برگزاری جلسات متعدد، بلیت فروشی برای این بازی صورت خواهد گرفت اما خبری از فروش بلیت برای جایگاه بانوان نخواهد بود.

با توجه به اینکه تیم پیکان میزبان این دیدار است ۱۰ درصد از ظرفیت تماشاگران برای تیم میهان یعنی پرسپولیس خواهد بود که احتمال دارد پس از اعلام سایت بلیت فروشی، این میزان افزایش یابد.

پرسپولیس با ۱۲ امتیاز در رده دوم و پیکان با ۶ امتیاز در مکان نهم جدول قرار دارند.

کد مطلب 5914412
بهنام روان پاک

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