به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه روز سه شنبه با حضور در نشست مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح آخرین وضعیت تحولات سرزمین‌های اشغالی، نمایندگان را در جریان رایزنی‌های خود با مقامات کشورهای مختلف قرار داد.

وزیر امور خارجه اظهار داشت، رایزنی‌ها به منظور توقف جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم غزه کماکان ادامه دارد و در همین راستا برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه عضو سازمان کنفرانس اسلامی بزودی راهی عربستان خواهد شد.

امیرعبداللهیان گفت: کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین بین المللی آماده ارسال به غزه است.