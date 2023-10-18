به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به یک بیمارستان در غزه و به شهادت رساندن جمع زیادی از زنان و کودکان بی‌گناه را محکوم کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حمله وحشیانه روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در شهر غزه، که به شهادت بیش از صدها نفر انسان بی‌گناه منجر شد را به ملّت فلسطین، امّت اسلامی و آزادگان جهان تسلیت می‌گویم.



رژیم اشغالگر قدس که با تحمل شکست خفت بار و غیر قابل ترمیم عملیات طوفان الاقصی، در شوک مرگ‌بار فرو رفته و تارهای عنکبوتی خود را سست‌تر و لرزان‌تر از هر زمانی احساس کرده، در سلسله اقداماتی جنون آمیز، حمله هوایی و موشکی به مناطق مسکونی غزه را آغاز کرده تا شاید اقتدار پوشالی خود را بازسازی کند، اما برای ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین که کشتار وحشیانه صبرا و شتیلا را در خاطر دارند، تکرار این جنایات نخواهد توانست در عزم مجاهدان و مردم فلسطین برای پایان دادن به ٧ دهه اشغالگری خدشه‌ای وارد کند.

در قبال این فجایع انسانی اما، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی باید به سکوت خود پایان داده و مانع از تداوم این نسل‌کشی شوند. امروز سکوت یا بسنده کردن به صدور یک بیانیه دیپلماتیک، همراهی و همسویی با رژیم خونریز صهیونیستی است.

امروز سازمان ملل متحد باید با برگزاری نشست فوق‌العاده، این جنایات جنگی را متوقف و سران این رژیم جنایتکار را محاکمه کند.

دولت‌های اسلامی هم باید با بسیج امکانات و اقدامات خود، مانع از این نسل کشی دیوانه‌وار شوند و نسبت به فراهم نمودن شرایط مداوای چندین هزار مجروحان این جنایت که غالباً از زنان و کودکان بوده‌اند، اقدام عاجل صورت دهند.

جمهوری اسلامی ایران نیز مانند گذشته آماده پذیرش مجروحان و اعزام گروه‌های امدادی و درمانی می‌باشد.

اما آن گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کردند، اگر این وحشی گری‌ها تداوم یابد، امت اسلامی و نیروهای مقاومت بی تاب شده و کسی نخواهد توانست جلوی آنها را بگیرد.

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ