رژیم منحوس اسرائیل به هیچ اصولی پایبند نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین قریب امام جمعه دیباج پیام تسلیتی به مناسبت حادثه فاجعه بار غزه وکشتار مردم به دست رژیم منحوس صهیونیستی صادر و در آن جنایت‌های اسرائیل را محکوم کرد.

در پیام امام جمعه دیباج آمده است: بار دیگر دست جنایتکار رژیم غاصب صهیونیستی از آستین ظلم و ستم این قوم کودک‌کش بیرون زد و صحنه‌هایی کم نظیر از جنایت و خون خواری را به صحنه جهانیان پدیدار کرد.

در این پیام می‌خوانیم: بمباران وحشتناک مراکز درمانی نشان داد که این رژیم منحوس نژادپرست به هیچ اصول و قاعده‌ای پایبند نیست. قطعاً چنین جنایاتی حامیان پشت صحنه‌ای دارد که در ریختن خون مردم مظلوم غزه شریک جرم هستند.

در ادامه پیام آمده است: ما این جنایات را ناشی از جنون حاصل از ضربه موفقیت آمیز جبهه مقاومت می‌دانیم و مطمئنیم خون شهیدان بیمارستان المعمدانی پایمال نخواهد شد و باعث جوشش جبهه مقاومت تا نابودی اسرائیل خواهد گردید.

در خاتمه پیام تاکید شده است: این فاجعه انسانی و حمایت مدعیان حقوق بشر را محکوم می‌کنیم و به مولایمان حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و نایب بر حقش حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله و به تمامی مردم غزه و فلسطین و جبهه مقاومت تسلیت می‌گوئیم.

به گزارش مهر، اجتماع مردم شریف دیباج در حمایت از مردم مظلوم غزه و اعتراض به صهیونیست جنایتکار و حمله وحشیانه به بیمارستان المعمدانی غزه قرار است امروز بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع صاحب الزمان (عج) محله قلعه شهر دیباج برگزار شود.