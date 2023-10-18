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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

داوطلبان انتخابات مجلس موظف به اعلام شماره حساب شدند

داوطلبان انتخابات مجلس موظف به اعلام شماره حساب شدند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: اعلام شماره حساب داوطلبان برای هزینه‌های انتخاباتی در راستای اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (۹) بر ضرورت اعلام شماره حساب داوطلبان برای هزینه‌های انتخاباتی در راستای اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی تأکید کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به آگاهی متقاضیان محترم داوطلبی انتخابات سراسری دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی می‌رساند، همچنانکه در اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور اعلام گردید، در اجرای ماده ۷ قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی»، ضروری ست داوطلبان گرامی به یکی از شعب بانک‌های عامل دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه و یک شماره حساب غیرتجاری صرفاً جهت هزینه‌های انتخاباتی تعیین و یا افتتاح کنند و مجوز در اختیار قراردادن اطلاعات مربوط به حساب یاد شده به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت، را به بانک مربوطه اعلام دارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۰۲/۱۷۷۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ نسبت به ابلاغ موضوع مورد نظر به بانک‌های عامل، اقدام کرده است.

کد مطلب 5915128
هادی رضایی

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