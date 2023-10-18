  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

با شعارهای مرگ بر اسراییل؛

کامیارانی‌ها در حمایت از مردم فلسطین به پا خواستند

کامیارانی‌ها در حمایت از مردم فلسطین به پا خواستند

کامیاران_ مردم شهرستان کامیاران با سردادن شعارهای مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا در حمایت از فلسطین به پا خواستند و خشم و انزجار خود را از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کامیاران پیش از ظهر چهارشنبه در راهپیمایی ضد صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین که توسط مردم کامیاران برگزار شد، اظهار کرد: گفت: از همه انسان‌ها و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان، انتظار است با ابراز همدردی این واقعه دردناک را محکوم کنند.

حجت‌الاسلام احمد زارعی افزود: امروز همه ما در کنار سایر مسلمانان با تشکیل اجتماعات مردمی ضمن محکوم کردن این عمل ننگین، خواستار قطع ارتباط دولت‌های متبوع و مجازات این رژیم منحوس جعلی هستیم.

امام جمعه کامیاران اضافه کرد: همه مردم مسلمان باید در پایان دادن به رنج‌های ملت‌های مظلوم بویژه ملت ستم دیده و رنج کشیده فلسطین و پاک کردن جهان از پلشتی‌ها و وصله‌های ناجور و غده‌های سرطانی بپاخیزند.

در راهپیمایی شهرستان کامیاران پیر و جوان، زن و مرد، کودک و خردسال برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اشغالگران متجاوز صهیونیست به خیابان آمدند.

مردم با در دست داشتن پرچم‌های ایران، فلسطین و گروه‌های مقاومت و نیز پلاکاردها و عکس‌هایی از مقام معظم رهبری و شهید حاج قاسم سلیمانی، حمایت خود را با ایراد شعارهای دشمن‌شکن ابراز کردند.

کد مطلب 5915190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها