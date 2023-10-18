به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نقوی در مراسم بهره برداری از ۴۰ پروژه عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد با اشاره به ویژگی‌های ابنیه و ثروت‌های تاریخی اظهار کرد: مرمت و باز زنده سازی بافت‌ها و ابنیه تاریخی یکی از شیوه‌های عمده مداخله در شهرهای تاریخی و ابنیه قدیمی است.

وی افزود: بسیاری از ثروت های تاریخی، به دلیل ارزش های بی بدیل و ویژگی های انحصاری، باید از ورطه نابودی نجات پیدا کنند زیرا فقط همان آثار و ابنیه هستند که می توانند رنج‌ها و تلاش‌های جانکاه پیشینیان را به نمایش بگذارند. کسانی که با اراده و جان های بسیار شیفته به خلق شاهکاری هنری در معبد عشق و اخلاق یزد عزیز پرداخته و چنین گوهرهای بی‌بدیلی را آفریدند، نباید در پیچ و خم تاریخ به فراموشی سپرده شود.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با اشاره به سند فرهنگی حفاظت و احیای شهرهای تاریخی یادآور شد: در بسیاری از کتب مرجع در حوزه شهرسازی از میدان ها به عنوان یکی از اولین و مهمترین عناصر و فضاهای شهری یاد شده است هرچند شهرهای غربی به دلیل حفظ میادین تاریخی خود شناخته تر هستند اما تاریخ شهرسازی ایران حکایت از نمونه های شاخصی از این میادین را در خود دارد.

وی ادامه داد: میدان وقت الساعه یکی از کهن‌ترین فضاهای شهر یزد است و گنجینه ای از آثار تاریخی ایلخانی، تیموری، صفوی، قاجار و پهلوی را در خود جای داده است.

نقوی با تشریح اقدامات انجام شده در میدان وقت الساعه گفت: نام این میدان از دستگاه زمان سنج مشهور مدرسه رکنیه در قرن هشتم گرفته شده و برخی از میادین یزد در دوره های گوناگون بویژه پهلوی اول ترکیب اصیل خودشان را به دلیل نگاه توسعه ای ناپایدار و غیر اصولی از دست دادند مانند شاه طهماسب، اما این مجموعه در گذر زمان هویت و کالبد و شکل خود را حفظ کرده و به دلیل پنهان بودن ارزش های تاریخی آن سال ۹۷ طرح بازآفرینی آن شامل مطالعات و طرح باززنده سازی آن در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: همکاری پژوهشکده معماری بومی در این مجموعه، آشکارسازی پایاب قنات زارچ و وقف آباد و اله آباد، ساماندهی تاسیسات شهری، دفع آب‌های سطحی و تقویت روشنایی میدان از اقدامات اساسی بود که در این میدان تاریخی شکل گرفت.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با اشاره به پروژه های بهره برداری شده در این مراسم بیان کرد: با حضور ساکنین بافت تاریخی و همشهریان یزد، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۴۰ پروژه عمرانی، خدماتی، گردشگری با اعتبار ۸۶۰ میلیارد ریال آغاز شد که میدان تاریخی وقت الساعه، سه راه آبنما، دفع آب های سطحی خیابان دهم فروردین از پروژه های شاخصی بود که همزمان به بهره برداری رسید و در این میان مجموعه های بهداشتی خدماتی، کف سازی و بدنه سازی محلات، پیاده روسازی، حفر چاه جذبی، طرح مسیل یزد و ساماندهی منظر شهری انجام شد.