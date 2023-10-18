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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

از فردا تا جمعه رخ می دهد

رگبار باران با احتمال رعد و برق در تهران

رگبار باران با احتمال رعد و برق در تهران

 اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از عصر پنجشنبه تا جمعه شب رگبار باران با احتمال رعد و برق در تهران پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی برای امروز تا فردا بعد از ظهر ۲۶ تا ۲۷ مهر در بیشتر نواحی استان آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش باد و در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعات غبار رقیق، در ارتفاعات گاهی افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد شدید به‌ویژه در ارتفاعات شمال شرق پیش‌بینی می‌شود.

از عصر پنجشنبه تا جمعه شب ،۲۷ تا ۲۸ مهر با توجه به عبور موج ضعیف از شمال کشور در بیشتر نواحی استان افزایش ابر گاهی وزش باد شدید در بعضی ساعات رگبار پراکنده باران با احتمال رعد و برق به‌ویژه نیمه‌شمالی و ارتفاعات و در قله‌ها بارش پراکنده برف گاهی همراه با مه مورد انتظار است.

برای روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ مهر آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد، در مناطق شهری در ساعات پرتردد غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا ۲۷ مهر قسمتی ابری، همراه با وزش باد و به‌تدریج افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و در روز جمعه (۲۸ مهر) نیمه‌ابری تا ابری، گاهی وزش باد شدید، در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ایستگاه فیروزکوه- امین آباد با کمینه دمای ۱ درجه سانتیگراد، خنک‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

کد مطلب 5915321

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