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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

۱۰ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در شوط خارج شد

۱۰ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در شوط خارج شد

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف بیش از ۱۰ تن مرغ کشتار روز به صورت خارج از شبکه توزیع در شهرستان شوط، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: کلانتری ۱۲ انتظامی شهرستان شوط، در پی کسب خبری مبنی بر ورود محموله‌های غیرقانونی مرغ در محورماکو- شوط توسط چندین دستگاه خودرو، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خودشان قرار دادند.

وی ادامه داد: در نهایت ۳ دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه کامیونت همگی توقیف و در بازرسی از آنها، مقدار ۱۰ تن و ۳۸۵ کیلوگرم مرغ کشتار روز به صورت فاقد مجوز توزیع کشف شد.

فرمانده انتظامیی آذربایجان غرب تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی محموله کشف شده ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: دراین زمینه ۳ دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه کامیونت توقیف و ۴ نفر متهم دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار جهانبخش با اشاره به این که قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات گوناگون حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می‌کند؛ خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.

کد مطلب 5915386

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