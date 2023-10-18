۱۰ تن مرغ خارج از شبکه توزیع در شوط خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: کلانتری ۱۲ انتظامی شهرستان شوط، در پی کسب خبری مبنی بر ورود محموله‌های غیرقانونی مرغ در محورماکو- شوط توسط چندین دستگاه خودرو، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خودشان قرار دادند.

وی ادامه داد: در نهایت ۳ دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه کامیونت همگی توقیف و در بازرسی از آنها، مقدار ۱۰ تن و ۳۸۵ کیلوگرم مرغ کشتار روز به صورت فاقد مجوز توزیع کشف شد.

فرمانده انتظامیی آذربایجان غرب تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی محموله کشف شده ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: دراین زمینه ۳ دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه کامیونت توقیف و ۴ نفر متهم دستگیر که برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار جهانبخش با اشاره به این که قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات گوناگون حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می‌کند؛ خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.