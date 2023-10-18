کتاب «تاریخ شفاهی مسجد جامع» در قم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست مدیران عامل سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری های کشور در سالن همایش های شهرداری قم به منظور تبادل و انتقال تجربیات درحال برگزاری است و در حاشیه آن از کتاب «تاریخ شفاهی مسجد جامع» به عنوان دومین کتاب تاریخ شفاهی استان رونمایی شد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی، هنری ورزشی شهرداری قم دراین خصوص اظهارداشت: یکی از ماموریت های سازمان فرهنگی شهرداری، بحث هویت سازی شهری است لذا پنج محور هویت ساز در شهر قم شامل خیابان چهارمردان، مسجد جامع، خیابان عشقعلی، محله باغ پنبه و محله یخچال قاضی شناسایی شده که هر کدام بخشی از هویت شهر قم را دربرمی گیرند.

حسین محمدرضایی افزود: یکی از محورهای هویت ساز قم، مسجد جامع است به همین دلیل به همت سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم از کتاب تاریخ شفاهی مسجد جامع به قلم سید حسن قریشی رونمایی شد.

وی عنوان کرد: در کتاب «تاریخ شفاهی مسجد جامع»، به اهمیت محله مسجد جامع، موقعیت جغرافیایی آن، مشاهیر و بزرگان محله، آثار فرهنگی و تاریخی محله، نقش مردم این محل در انقلاب اسلامی، معماری و فرهنگ محله، بافت پیرامون مسجد و آداب ورسوم مردم و طوایف در محله مسجد جامع و نقش بزرگان محله پرداخته شده است.

وی بیان کرد: این کتاب از سوی سازمان فرهنگی شهرداری قم در ۱۴۵ صفحه منتشر شده و گردآوری تاریخ شفاهی سه محله اصلی و تاریخی قم نیز تا پایان سال در دستور کار سازمان قرار دارد که به ‌صورت کتاب دراختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است کتاب «چهارمردان، خیابان انقلاب» نیز به همت سازمان فرهنگی شهرداری قم و به قلم سید حسن قریشی در ۲۸۰ صفحه در آبان سال گذشته رونمایی شد که به موضوع‌هایی مانند علت نامگذاری خیابان، رویدادهای محله چهارمردان، معرفی بزرگان و شهیدان مسجد، آیین‌ها و سنت‌ها و مرکزهای تاریخی و فرهنگی خیابان انقلاب اسلامی(چهارمردان) شهر قم پرداخته ‌شده و می‌تواند منبع علمی از تاریخ محله چهارمردان برای پژوهشگران باشد.