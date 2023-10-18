حضور شبانه بازیکنان ملی پوش پرسپولیس در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۵۰ فردا پنجشنبه مقابل پیکان تهران در حالی در هفته ششم لیگ برتر به میدان می‌رود که عدم وجود زمین برای میزبانی خودروسازان باعث برگزاری این دیدار در شهر قزوین شد.

سرخپوشان پایتخت در حالی عصر امروز راهی قزوین شدند که ملی پوشان خود را به همراه نداشتند چونکه آنها به تازگی از اردن به تهران رسیدند و فرصتی برای همراهی تیم نداشتند.

بازیکنان ملی پوش پرسپولیس با اجازه یحیی گل محمدی راهی منازل شخصی برای استراحت چندساعته شدند و حدود ساعت ۲۰ امشب خود را به قزوین و محل اقامت تیم رساندند.

مرتضی پورعلی گنجی که به دلیل پارگی رباط زانویش فصل را از دست داد دیگر در جمع سرخپوشان حضور خواهد داشت تا همچون یاسین سلمانی جزو غایبان قطعی بازی باشد.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس قطعاً فردا بازی خواهد کرد اما شرایط محمدحسین کنعانی زادگان با توجه به خستگی ناشی حضور در اردوی تیم ملی ایران مشخص نیست اما کادر فنی سرخپوشان چاره‌ای جز استفاده از او ندارد.