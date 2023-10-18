رفع مشکل کمبود آب ۶ روستای شهرستان خرمدره

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزقاسمی روز چهارشنبه گفت: برای اجرای این طرح ها در مجموع اعتباری معادل ۲۹۰ میلیارد ریال از منابع اعتباری مختلف هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها جمعیتی افزون بر ۱۱ هزار نفر در روستاهای شهرستان خرمدره از خدمات تامین آب پایدار برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: آبرسانی به روستای نصیرآباد با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال شامل عملیات اصلاح شبکه به طول ۱۲ کیلومتر، حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید، احداث ایستگاه پمپاژ و اتاق فرمان، احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب و استانداردسازی ۸۷۰ فقره انشعاب انجام شد.

وی گفت: طرح آبرسانی به روستای سوکهریز نیز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال شامل احداث یک باب مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی انجام شده و اصلاح شبکه توزیع آب این روستا نیز به طول ۱۲ کیلومتر در دست اجرا می باشد.

جزقاسمی به اجرای طرح آبرسانی به روستای قلعه حسینیه در شهرستان خرمدره نیز اشاره کرده و گفت: این طرح با ورود چاه دوم رزرو به مدار بهره برداری و احداث یک کیلومتر خط انتقال با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام شد.

وی یادآور شد: طرح آبرسانی به روستای باغ دره نیز با احداث ۴ کیلومتر خط انتقال از چشمه دوم این روستا، نصب و راه اندازی یک دستگاه کلر زن و احداث اتاقک چاه با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: آبرسانی به روستای شویر با نوسازی و اصلاح خط انتقال به طول ۶۰۰ متر و استانداردسازی ۵۰ فقره انشعاب این روستا با اعتبار ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شد.

این مسئول افزود:آبرسانی به روستای انجلین نیز شامل احداث خط انتقال به طول ۶۵۰ متر و بهره برداری از جشمه دوم روستا با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شد.