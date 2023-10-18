لزوم تلاش مضاعف مسئولان برای بهبود خسارات سیل در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد دده جانی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده در سیل اخیر آستارا در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: به دنبال مطالبات مردمی مندرج در سامانه سازمان بازرسی کل کشور و همچنین به دستور ریاست بازرسی کل کشور و دادگستری به منظور بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مورد سیل اخیر در شهرستان آستارا امروز به همراه همکاران بازدیدی از مناطق آسیب دیده داشتیم.

مدیر کل بازرسی گیلان با تاکید بر تلاش مضاعف دستگاه اجرایی در خصوص جبران خسارات سیل اخیر در آستارا گفت: انتظار ما از مسئولان دستگاه‌های اجرایی بیش از این است و امیدواریم که بیش از این پای کار باشند و مطمئنیم که وضع موجود را مطلوب‌تر خواهند کرد.

وی با اشاره به دریافت سند زمین برکه پریان آستارا به نام دولت جمهوری اسلامی که اخیراً انجام شد، گفت: این زمین تقریباً ۱۰ هکتاری در آستانه تصرف افراد سودجو قرار گرفته بود که با اعلام به موقع شهرداری آستارا و همکاری و همیاری سایر دستگاه‌ها بعد از ۲ سال کش و قوس توانستیم سند را به نام دولت جمهوری اسلامی بگیریم که این یک ارمغانی از سوی سازمان بازرسی به مردم خوب، شریف و شهید پرور شهرستان آستارا است.

دده جانی همچنین به بررسی روند پیشرفت پروژه در حال ساخت مسکن ملی در آستارا اشاره کرد و ادامه داد: در بحث جهش تولید مسکن و جوانی جمعیت در شهر آستارا نیز اقداماتی انجام گرفته و بازدیدی از ۳ فاز موجود انجام شد که پیشرفت فیزیکی نسبتاً خوبی را داشته است.

وی تصریح کرد: ما نیز مکاتباتی را انجام دادیم و پیگیری‌های لازم نیز در حال انجام است تا در راستای تحقق شعار دولت در این حوزه همه مردم شریف بتوانند صاحب خانه شوند.