دانشجویان کردستانی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیان دانشگاه کردستان صبح پنجشنبه با تجمع در محوطه دانشگاه، جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند.

رئیس دانشگاه کردستان در این تجمع ضمن محکوم کردن اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در قتل عام بیماران به ویژه کودکان و زنان بی‌پناه در بیمارستان المعمدانی غزه، اظهار داشت: این حجم از بی‌رحمی و جنایت غیر انسانی قابل توصیف نیست و رژیم اشغالگر اسرائیل هیچ‌گونه بویی از انسانیت نبرده است.

حامد قادرزاده با تاکید بر اینکه جنایات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس بیش از ۷۰ سال است که گریبانگیر مردم مظلوم فلسطین شده افزود: این اقدام شنیع نیز بی‌شک به عنوان جنایت جنگی علیه بشریت و نسل‌کشی در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه کردستان هم‌صدا با سایر عدالت‌خواهان در سراسر دنیا، خواستار اقدام فوری در برابر جنایات رژیم صهیونیستی است عنوان کرد: کشورهای اسلامی و مجامع بین‌المللی باید اقدام فوری برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان و پایان جنایات وحشیانه در غزه انجام دهند.