به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی معصوم نژاد ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران، اظهار کرد: اصحاب رسانه و خبرنگاران بازوان قدرتمند حوزه استاندارد و چشم بینا و بیدار جامعه هستند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از خبرنگاران و اصحاب رسانه در ارتقای سازمان افزود: مشاوره درست و اصولی و نقدهای سازنده خبرنگاران منجر به تعالی و توسعه می‌شود.

مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به نگاه راهبردی دولت سیزدهم به مقوله استاندارد بیان کرد: اجرای قانون تقویت استاندارد از سوی دولت سیزدهم در پنج سال اخیر کم نظیر بوده است.

معصوم نژاد با بیان اینکه استاندارد مقوله مهم و اثربخش کیفی و کمی در بخش‌های مختلف جامعه است، گفت: دوره تحول نظام استاندارد در دولت سیزدهم کلید خورده است و نظارت در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر تقویت تولید حول محور استاندارد، افزود: کیفیت تولید و خدمات زیر ذره بین استاندارد قرار دارد.

مدیرکل استاندارد گیلان از الزامی شدن کاهش کمیت در استان خبر داد و بیان کرد: بر اساس پایش میدانی و داده‌های آماری در ۴۰ درصد محصولات در کشور استاندارد وزن خالص رعایت نمی‌شد که این آمار به زیر ۲۰ درصد رسیده است.

معصوم نژاد از پایش ماهیانه طرح کاهش کمیت ۷ الی ۱۵ محصول در گیلان خبر داد و اضافه کرد: با اجرای این طرح جلوی تضییع حقوق شهروندان و مصرف کنندگان گرفته شد و کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اکثر شیرینی فروش‌های گیلان خالص فروشی می‌کنند، افزود: شهروندان ناخالص فروشی واحدهای صنفی را گزارش دهند.

مدیرکل استاندارد گیلان از تدوین استاندارد دو کالای برقی و خانگی و خودرو خبر داد و اضافه کرد: این کالاها از پرمصرف‌ها و اثرگذارترین محصولات مرتبط با زندگی مردم هستند که باید دامنه نظارت‌ها به روند ساخت و عرضه این کالاها گسترده و مستمر شود.

معصوم نژاد با بیان اینکه استانداردهای هتل پنج ستاره در کشور اجباری می‌شود، گفت: کلیه خدمات هتل‌ها و رستوران‌ها و مکان‌های اقامتی زیر پایش استاندارد قرار می‌گیرد.

وی افزود: اجرای استاندارد اجباری از ۱۰۰ قطعه، به هزار قطعه خودرو رسیده است و بخش عظیمی از خودروها به خاطر عدم استاندارد قطعات خودرو دپو شده است.

مدیرکل استاندارد گیلان با بیان اینکه محصولات به راحتی اصالت شناسی می‌شود، گفت: با ارسال کد ۱۰ در رقمی زیر نشان استاندارد به ۱۰۰۰۱۵۱۷، اصالت محصول قابل دریافت است.

معصوم نژاد از استانداردسازی شهربازی‌های گیلان خبر داد و اضافه کرد: اکثر شهرداری‌های گیلان به سمت استانداردسازی شهربازی‌ها حرکت کردند.