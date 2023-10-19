واکنش مراکز آموزشی و دانشگاهی هنری در پی جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین به ویژه در حمله به بیمارستان غزه، دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری، مراکز آموزش‌های فرهنگی و هنری شامل آموزشگاه‌های آزاد هنری و هنرستان‌های هنرهای زیبا و مراکز مهارتی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین اعضای هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره با صدور دو بیانیه این جنایات فجیع و ظالمانه را محکوم کردند.

در متن بیانیه دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری و مراکز آموزش‌های فرهنگی و هنری آمده است:

«و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

ظلم‌ها، تجاوزها و خون ریزی های رژیم اشغالگر قدس سال‌هاست است که موضوع فلسطین را به مساله اول جهان اسلام تبدیل کرده است.

تردیدی نیست که مقاومت همیشگی مردم فلسطین و جبهه مقاومت موجب شده که با گذشت بیش از ۷۵ سال از جنایت های وحشیانه رژیم متجاوز صهیونیستی، هر روز شاهد اضمحلال بیشتر این رژیم منحوس باشیم که شکست مفتضحانه آن‌ها در عملیات طوفان الاقصی موید و شاهد این ادعاست.

آنچه که این روزها در کشتار زنان و کودکان و غیرنظامیان بی گناه و مظلوم در غزه و فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس به ویژه در حمله‌ی کور به بیمارستان غزه روی داد خوی وحشیانه و غاصبانه این رژیم را بیش از پیش بر جهانیان اثبات نمود.

دفتر برنامه‌ریزی و آموزش های هنری، فعالان عرصه فرهنگ و هنر در مراکز آموزشی، هنرستان‌های هنرهای زیبا، آموزشگاه های آزاد هنری و مراکز مهارتی ضمن اعلام انزجار از رژیم منفور و کودک کش صهیونیستی و محکومیت جنایات وقیحانه این رژیم، حمایت بی‌دریغ خود را از مبارزات ملت مظلوم فلسطین و پاسخ قاطعانه به شیطنت‌های رژیم اشغالگر قدس توسط گروه های مقاومت اعلام نموده، آرمان آزادی قدس شریف و فلسطین عزیز را هرگز فراموش نخواهیم کرد.»

اعضای هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره هم با انتشار بیانیه‌ای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

«دردی جانکاه قلب مسلمانان جهان را فرا گرفته است. دردی که ویرانگر و خشم آمیز است. خودکامه و جباری زالو صفت برای رفع عطش، خون بی گناهان را طلب می کند و کاخ آرزوهای خود را بر پیکر کودکان بی گناه بنا می نهد. اسرائیل منفور، این صهیونیسم انسان ستیز که نشانی از نجابت و انسانیت با خود ندارد، با نسل کشی که در بیمارستان «المعمدانی» انجام داد نشان داد راهی که سالهاست در پیش گرفته بن بستی بیش نیست.

دانشکده هنر دانشگاه سوره در کنار دیگر اقشار عدالت خواه ایران داغدار این مصیبت عظیم جامعه مسلمین است و ضمن آرزوی از میان رفتن بساط ظلم صهیونیسم، اعلام می دارد که در کنار مردم غیور غزه ایستاده است و از خداوند بزرگ برای جبهه مقاومت آرزوی نصر و ظفر دارد.»