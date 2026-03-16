قلب همه برای ایران می تپد؛ نام آوران جهان پای کار وطن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ورزشکاران و نام آوران مازندران نیز همپای دیگر ایرانیان و همه آزادی‌خواهان به میدان آمدند و قلب هایشان را برای مظلومیت مردم ایران و کودکان بیگناهش سوخت.

جنایات و حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی به میهن اسلامی و به خاک ‌و خون کشیدن زنان و مردان بیگناه و کودکان دبستانی و شیرخوار ایران زمین، قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد، اچزچه مجامع جهانی سکوت کرده اند اما تاریخ این جنایت را فراموش نمی کند.

امروز مقاومت مردم ایران زمین درسی برای همه آزادی‌خواهان جهان است و آنان شب و روز برابر تهاجم ناجوانمردانه ایستاده اند، از نیروهای مسلح که مردانه دست برتر در این نبرد دارند تا مردان و زنانی که شب و روز خیابان ها و میدان ها را خالی نمی کنند.

ورزشکاران مازندران نیز همپای مردم ایران اسلامی به میدان آمده اند و دوشادوش ملت ایران برابر تجاوز دشمن آمریکایی -صهیونیستی ایستاده اند.

قهرمان مازنی پارا تکواندو؛ خون شهدا پایمال نخواهد شد

رزا ابراهیمی ورزشکار پاراتکواندو بانوان، کاپیتان تیم‌ملی و دارنده طلای بازی‌های پارا آسیایی هانگژو محکومیت حملات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی به کشورمان را محکوم کرد.

ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان این که به عنوان عضوی از جامعه ورزش ایران، ضمن محکوم کردن جنایات دشمنان آمریکایی -صهیونیستی همدردی خود را با خانواده های ایرانی زمین ابراز می کنم، افزود: خون شهدا پایمال نخواهد شد و نامشان در تاریخ جاودانه می‌شود.

این قهرمان با تاکید بر این که نام شهدا و جوانان در دفتر تاریخ باقی خواهد ماند و با تقدیر از همه کسانی که برای دفاع از میهن اسلامی تلاش می کنند، افزود: ایران در هیچ برهه ای از تاریخ زیر بار ظلم نرفته است و این بار نیز پیروزی‌ای آن ما است.

امیرمحمد یزدانی: ایران همواره پیروز بوده و پیروز خواهد ماند

امیرمحمد یزدانی کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران که همواره قلبش برای ایران و ایرانی می تپد و در میادین جهانی و بین المللی بارها و بارها پرچم مقدس ایران را به اهتزاز درآورده است، می گوید: ما پیش از این نیز در جنگ ۱۲ روزه این شرایط را تجربه کرده‌ایم و وظیفه ما به‌عنوان ورزشکار این است که برای ایران در میادین جهانی و قاره‌ای بجنگیم.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با آرزوی سلامتی برای مردم ایران تأکید کرد که با حفظ وحدت و همدلی می‌توان از این بحران عبور کرد و به روزهای خوش رسید.

یزدانی در پایان برای رزمندگانی که در میدان حضور دارند آرزوی سلامتی و موفقیت کرد و گفت: سرتان سلامت.

امیرحسین زارع: جنایت میناب چهره واقعی دشمنان را آشکار کرد

امیرحسین زارع، کشتی‌گیر سنگین‌وزن تیم ملی ایران، نیز با محکوم کردن حمله به کشور، کشتار دانش‌آموزان میناب را جنایتی آشکار و نشانه‌ای از ظلم دشمنان دانست.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از مردم ایران خواست با حفظ همدلی و ایستادگی در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز پیروزی و سربلندی کشور شوند.

سید رمضان صالح نژاد چهره پرافتخار تیراندازی مازندران هم جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کرد و افزود: شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان، مردم بیگناه را به محضر حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ملت شهید پرور ایران عزیز اسلامی تسلیت عرض می نمایم. و حملات وحشیانه آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی را محکوم می کنم.

وی ادامه داد: ما ورزشکاران نیز به همراه نیروهای مسلح، فرماندهان و ملت غیور و شجاع کشور عزیزمان تا آخرین قطره خون خود برای پیروزی نهایی و گرفتن انتقام خون ملت ایران از رژیمصهیونیستی و آمریکای جهانخوار دست از مبارزه بر نمی داریم.

جامعه ورزشی مازندران همپای ملت ایران برابر ظلم و جنایت رژیم غاصب صهیونیستی ایستاده است و با تقدیر از تلاش های مدافعان وطنژ حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی را محکوم کردند.