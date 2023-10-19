علی منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که بخشی از بودجه پروژه محور لامرد خنج از محل ماده ۵۶ با مشارکت سه بانک و بخش قابل توجهی هم در سفر رئیس جمهور محترم و هیئت دولت به فارس تأمین اعتبار شده اظهار داشت: پروژه احداث محور لامرد _خنج جهت تسریع و عزیمت مردم شهرستان‌های لامرد و شهرستان‌های جنوبی به مرکز استان از طریق یک راه ایمن می‌باشد که در آینده، مسیر لامرد به خنج از ۱۲۵ کیلومتر به ۸۲ کیلومتر راه ایمن تبدیل و مدت زمان عزیمت به شیراز به کمتر از سه ساعت کاهش می‌یابد.

وی، ضمن تشکر و قدردانی از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل راه و شهرسازی لارستان در دولت آیت الله رئیسی با بیان این موضوع که جهت ساخت این مسیر، این پروژه به سه قطعه تبدیل شده خاطرنشان کرد: قطعه اول حدفاصل لامرد تا تونل شهید باقری به طول ۹و نیم کیلومتر که با مشارکت ایمیدرو در حال ساخت است.

وی افزود: قطعه دوم از تونل شهید باقری تا روستای خلیلی به طول ۲۴ کیلومتر است که با قراردادی بالغ بر ۴۳۵ میلیارد تومان توسط پیمانکار در حال اجرا است.

منصوری بیان کرد: قطعه سوم از روستای خلیلی تا روستای هُنگنویه در نزدیک شهر خنج به طول ۲۴ کیلومتر است که در حال حاضر اعتبار مربوطه مصوب شده و در آینده نزدیک به مناقصه خواهد رفت.

گفتنی است؛ اعتبار مصوب شده در فاز اول برای کل پروژه لامرد خنج بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان است.