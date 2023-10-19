به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس به رژیم صهیونیستی هشدار داد که هزینه جنایت‌هایش سنگین و دردناک خواهد بود و مقاومت از این جنایت‌ها ضد ملت فلسطین و مسجدالاقصی چشم‌پوشی نخواهد کرد.

ابوعبیده در پیامی صوتی افزود: حمایت‌های دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی هیچ کمکی به این رژیم نخواهد کرد و آن را نجات نخواهد داد. هیچ نیرویی در جهان نمی‌تواند قدرت را از مقاومت بگیرد.

وی ادامه داد: ما از همه ملت فلسطین در تمام اماکن حضور می‌خواهیم که از کرامت خود و مسجدالاقصی دفاع کنند. نبرد طوفان الاقصی تا هر وجب از خاک فلسطین که در آن رزمنده ای حضور دارد، گسترش می‌یابد.

ابوعبیده تصریح کرد: دشمن صهیونیستی اکنون در بدترین وضع خود در ۷۵ سال گذشته قرار دارد. این در حالی است که جهان همچنان نظاره‌گر جنایات صهیونیست‌ها در کشتار کودکان و غیرنظامیان و بمباران خانه‌های مسکونی ملت فلسطین است.

سخنگوی گردان‌های قسام از ملت‌های عربی و اسلامی خواست برای سرنگون کردن توطئه و طرح متزلزل صهیونیسم، خود را به مرزهای فلسطین برسانند. وی همچنین آزادگان جهان را به تجمع در مقابل سفارتخانه‌های دشمن صهیونیستی و آمریکا در کشورهای جهان دعوت کرد.

ابوعبیده در پایان تأکید کرد: ما به مردم فلسطین و امت اسلامی اطمینان می‌دهیم که مقاومت در وضع خوبی قرار دارد و آماده نبرد طولانی با رژیم اشغالگر است. مقاومت کنترل میدان را به دست دارد و می‌داند چه زمانی به دشمن ضربه بزند.