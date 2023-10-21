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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۷

فرمانده انتظامی شهرستان همدان مطرح کرد؛

کشف ۶ فقره سرقت ساختمان های نیمه کاره در همدان

کشف ۶ فقره سرقت ساختمان های نیمه کاره در همدان

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان همدان از اجرای طرح سرکشی از ضایعات فروشی ها و کشف ۶ فقره سرقت در شهر همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح در تشریح این خبر گفت: در پی اجرای طرح سرکشی و نظارت بر ضایعاتی فروشی‌ها، روز گذشته مأموران کلانتری ۱۹ فرهنگیان حین سرکشی از یک واحد ضایعاتی مقادیری وسایل ساختمانی شامل شیرآلات و … را کشف کردند.

وی در ادامه افزود: پس از انجام تحقیقات خاص پلیسی مسئول ضایعاتی فروشی به خرید وسایل از فردی ناشناس اعتراف که با گرفتن مشخصات این فرد تلاش جهت دستگیری وی ادامه دارد و شخص مالخر نیز با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ نجفی صالح در پایان گفت: با انتقال اموال مسروقه به کلانتری و بررسی سوابق سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره، تعداد ۶ فقره سرقت کشف و اموال به مالباختگان تحویل شد.

کد مطلب 5917247

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