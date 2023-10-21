به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛ تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران امروز با غلبه بر لائوس به نخستین برد خود در بازی های پاراآسیایی دست یافت.

مهسا سعادت بازیکن تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران بعد از این دیدار گفت: امروز مقابل لائوس همه بازیکنان فوق‌العاده بودند. این تیم هم نسبت به سالهای قبل خیلی پیشرفت کرده بود. خداروشکر ما هم توانستیم با اختلاف زیاد آنها را ببریم‌.

وی در خصوص حریف بعدی تیم ملی بسکتبال باویلچر زنان در دور گروهی گفت: حریف بعدی ما کامبوج است. امیدواریم کامبوج را هم ببریم و به دیدار رده‌بندی برسیم و برای کسب رتبه سوم و چهارمی مقابل تایلند بازی کنیم.

سعادت در ادامه گفت: ما سه بازی را پشت سر گذاشته‌ایم. این بازی آخر بیشتر حالت ریکاوری داشت چون حریف اصلی ما تایلند است. ما تمام سیستم‌ها و تاکتیک‌ها را انجام دادیم تا بتوانیم برابر تایلند بهترین نتیجه را بگیریم.

ملی پوش بسکتبال با ویلچر بانوان در پایان در خصوص کسب عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار گفت: همه بازیکنان زحمت کشیدند و همه خوب بودیم.