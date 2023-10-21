نمایشگاه «نبرد طوفان الاقصی» در کرانه خلیج فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نبرد طوفان الاقصی، به جنایات وحشیانه رژیم کودک کش صهیو نیستم علیه مردم مظلوم فلسطین در قالب ۳۱ اثر پوستر به معرض دید عموم قرار گرفت.

جمعی از هنرمندان داخلی و خارجی، طراح گرافیک، تصویرساز و نقاش پس از آغاز عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» در فلسطین، با خلق آثارشان نسبت به این عملیات واکنش نشان دادند.

در توضیحات برخی از گرافیست‌ها به بیانات رهبر معظم انقلاب آمده است: «فلسطین یک مجموعه است، یک کشور است. «از نهر تا بحر» است؛ از نهر اردن تا دریای مدیترانه این فلسطین است و قدس هم بلاشک پایتخت این فلسطین است و هیچگونه خدشه‌ای بر این فکر اساسی و این حقیقت امکان ندارد که وارد بشود و این کاری هم که حالا آمریکایی‌ها کردند و می‌کنند که نسبت به قدس این غلط زیادی را این شخص کرده- البته این کسی که امروز در آمریکا بر سر کار است، این یک قدری با صراحت بیشتری کار می‌کند و دیگران هم همین روش را ادامه می‌دادند، آنها هم با این تفاوتی نداشتند- این چیزی است که بلاشک به جایی نخواهند رسید و قادر نیستند که این کاری را که گفته اند به انجام برسانند. رهبر انقلاب -۲۶ دی ماه سال ۱۳۹۶»

گفتنی است؛ همزمان با تجمع گسترده مردم استان بوشهر، در کرانه خلیج فارس، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر صبح روز شنبه ۲۹ مهرماه اقدام به برگزاری نمایشگاه نبرد طوفان الاقصی کرد.