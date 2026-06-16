تیغ برنده نظارت بر بازار یاسوج؛ آغاز برخورد با واحدهای صنفی متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه مهرداد الهی در حاشیه بازدید از بازار یاسوج از برگزاری رزمایش سراسری قرارگاه شهید سلامی در حوزه نظارت و بازرسی بازار خبر داد.
وی اظهار کرد: این رزمایش روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ با هدف تشدید نظارت بر بازار و رصد عملکرد واحدهای صنفی، به صورت گشت مشترک و با حضور دستگاههای متولی برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این طرح مشترک، بازرسی و نظارت اصناف، بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی استان، جهاد کشاورزی شهرستان و اداره صنعت، معدن و تجارت مشارکت داشتند و از واحدهای صنفی مختلف بازرسی به عمل آمد.
وی تصریح کرد: در جریان این بازرسیها، برای صنوف متخلف فرمهای اخطار و جریمه تکمیل و تنظیم شد و پروندههای مربوطه برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
الهی با تأکید بر تداوم برنامههای نظارتی در بازار اضافه کرد: گشتهای مشترک با هدف پیشگیری از تخلفات صنفی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد نظم در بازار به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
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