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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

استاندار آذربایجان شرقی:

آمادگی کاملی برای برگزاری انتخابات در آذربایجان شرقی وجود دارد

آمادگی کاملی برای برگزاری انتخابات در آذربایجان شرقی وجود دارد

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر گونه سوگیری احتمالی اعضای هیات‌های اجرایی در انتخابات خط قرمز ماست، گفت: آمادگی کاملی برای برگزاری انتخابات اسفند ماه در استان داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، عابدین خرّم روز شنبه در نشست رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور با فرمانداران و بخشداران آذربایجان شرقی با بیان اینکه این روزها دل‌های ما به دلیل جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین عزیز داغدار است، افزود: خودمان را برای انتخابات اسفند امسال به شکل رقابتی، امن و سالم با مشارکت حداکثری آماده کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات اسفند ماه در استان وجود دارد، اضافه کرد: به دلیل آمادگی هیأت‌های اجرایی و نظارت و فرمانداران و بخشداران مستقل و ساختارهای پشتیبانی، هیچ نگرانی نداریم و تا امروز ۷۰ درصد اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات در این خطه انجام شده است.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در انتخابات، اشرافیت و تسلط فرمانداران و بخشداران بر قانون انتخابات برای برگزاری انتخاباتی در تراز نظام در دولت مردمی است که اقدامات لازم در این زمینه نیز انجام شده است.

وی بیان کرد: برنامه ریزی دقیقی که باید توسط ستاد انتخابات استان انجام می‌شد، مبتنی بر اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور، در چارچوب برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی و تشکیل کمیته‌های لازم در استان انجام شده است.

خرّم تاکید کرد: تعامل، هماهنگی و همدلی هیأت‌های اجرایی با هیأت نظارت استان نیز در انتخابات پیش رو بسیار بالاست تا بهم ریختگی و نابسامانی ناامیدکننده در روند برگزاری انتخابات قبل تکرار نشود.

وی بیان کرد: البته ما برخی نیازمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری در استان نیز داریم که باید رفع شوند تا مسؤولان ذیربط با انبساط خاطر، انتخاباتی باشکوه و در شأن مردم و نظام برگزار کنند.

وی گفت: هماهنگی کمیته‌های انتخابات نیز برای پیشبرد دقیق امور مربوط به انتخابات در کنار رعایت زمان بندی اعلامی ستاد انتخابات کشور در استان مدنظر است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: استفاده حداکثری از توان افرادی که در گذشته انتخابات برگزار کرده‌اند و امین مردم هستند از دیگر مسائل مورد نظر ما برای انتخابات پیش رو است.

وی اعلام کرد: رصد فضای حقیقی و مجازی در ارتباط با تحرکات نامزدهای انتخاباتی استان نیز در حال انجام است تا انتخاباتی مورد رضایت مردم و در شأن نظام برگزار شود.

خرم بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای استانی و شهرستانی با ستاد انتخابات استان تاکید کرد و گفت: همه با استفاده از همه امکانات در انتخابات پای کار بیایند.

کد مطلب 5917699

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