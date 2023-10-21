هشدار السیسی درباره کوچ اجباری فلسطینیان/تاکید شاه اردن بر آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه الجزیره، مقامات مصری امروز شنبه نشستی را تحت عنوان «نشست صلح قاهره» در پایتخت این کشور برگزار کردند.

در این نشست سران کشورهای مختلف عربی و اسلامی از جمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، محمود عباس رئیس تشیکلات خودگردان فلسطین، شیخ تمیم بن حمد امیر قطر، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شمار دیگری از سران اسلامی حضور دارند.

هشدار رئیس جمهور مصر درباره کوچ اجباری فلسطینیان

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در نشست سران عربی و اسلامی در قاهره با موضوع جنگ علیه غزه گفت: با شفافیت کامل حمله و قتل و ارعاب غیر نظامیان را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: فراخوان خود را برای حمایت بین‌المللی از ملت فلسطین و همه غیرنظامیان تکرار می‌کنیم.تلاش گسترده‌ای را برای هماهنگی و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه انجام می‌دهیم.

السیسی تاکید کرد: ما گذرگاه رفح را نبستیم بلکه اسرائیل آن را بمباران کرد. ما مخالفت خود را با کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها اعلام می‌کنیم و آن را نابودی کامل مساله فلسطین می‌دانیم.

وی افزود: کسی که فکر کند ملت مقاوم فلسطین راغب به ترک سرزمین تحت اشغالش است، اشتباه می‌کند. به جهانیان اعلام می‌کنم که نابودی مساله فلسطین بدون راه حلی عادلانه هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

وی افزود: حل مسله فلسطین از طریق کوچاندن آنها نیست بلکه از طریق عدالت و دستیابی آن‌ها به حق تعیین سرنوشت است. امروز تلاش می‌کنیم که درباره نقشه راهی برای احیای روند صلح به توافق برسیم. این نقشه راه از آتش بس فوری شروع می‌شود تا کشور مستقل فلسطینی تشکیل شود.

شاه اردن خواستار آتش بس فوری در غزه شد

عبدالله دوم شاه اردن در نشست سران عربی و اسلامی در قاهره تاکید کرد: برای توقف این فاجعه انسانی که منطقه را به سمت پرتگاه می‌برد، تلاش می‌کنیم. آنچه در غزه در حمله به غیرنظامیان اتفاق می‌افتد و محروم کردن آن‌ها از نیازهای اساسی خود جنایت جنگی است.

وی افزود: عواقب بی‌عملی بین‌المللی در قبال حوادث غزه فاجعه‌ای علیه همه ما رقم خواهد زد. ما خواهان آتش بس فوری در غزه و رساندن کمک‌های انسان دوستانه و سوخت و دارو هستیم.

وی تاکید کرد: نزاع قبل از دو هفته شروع نشده است و تا زمانی که این مسیر ادامه یابد، متوقف نخواهد شد.زندگی فلسطینی‌ها کم ارزش‌تر از زندگی اسرائیلی‌ها نیست. سیاست سران افراط گرای صهیونیست بر صلح استوار نیست و همین راه حل دو دولتی را به امر محالی تبدیل کرده است.

اظهارات ابومازن

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در اجلاس قاهره تاکید کرد: اسرائیل هزاران غیر نظامی، بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز پناهندگان را در نوار غزه هدف قرار داده و بمباران می‌کند.

وی افزود: ما نسبت به عملیات اخراج و کوچاندن فلسطینی‌ها از غزه، قدس و کرانه باختری هشدار می‌دهیم. اشغالگران صهیونیست به درخواست‌های ما برای آتش بس توجهی نمی‌کند.

وی افزود: به علت نبود عدالت و بی‌توجهی به حقوق فلسطینی‌ها، چرخه خشونت هر چند وقت یک بار تکرار می‌شود. ما هرگز از سرزمین خود کوچ نخواهیم کرد. صلح با اجرای راه حل دو دولتی، پایان اشغالگری و حل مساله آوارگان عملی می‌شود.