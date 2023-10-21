به گزارش خبرگزاری مهر، یونس بهاروند در دومین جلسه ستاد شورای اقامه نماز اداره کل نوسازی لرستان که با حضور رئیس ستاد اقامه نماز لرستان با اشاره به اینکه امسال دو هزار متر فرش و سجاده برای مدارس در دستور کار داریم، اظهار داشت: البته در نقشه‌های استاندارد هم ساخت نمازخانه جزو برنامه‌های اصلی ما است.

وی بیان کرد: در تفاهم‌نامه‌ای هم که با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در خصوص ساخت هزار مدرسه به‌جای مدارس فرسوده ظرف چند سال آینده منعقد کرده‌ایم، قرار است ۵۰ سالن ۱۰۰ متری هم گنجانده شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه اگر مدرسه‌ای فضای کافی در اختیار داشت، یک سالن چندمنظوره ۱۰۰ متری که نمازخانه هم در آن تعریف شده است را هم احداث می‌کنیم.

بهاروند، عنوان کرد: در طرح شهید «پناهی» هم آیتم دیگری را مدنظر قرار داریم و آن اینکه اگر کانکس‌ها جمع‌آوری شد، درصورتی‌که فضای آموزشی مدارس تکمیل باشد کانکس‌ها را برای موضوع نماز تجهیز کنیم.

وی تأکید کرد: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان هر اقدام و برنامه‌ای که برای ترویج نماز در مدارس نیاز باشد، انجام می‌دهد.

رئیس ستاد اقامه نماز لرستان هم با اشاره به گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه، اظهار کرد: هر چقدر از ارزش‌ها و باورهای دینی دور شویم آسیب‌های اجتماعی هم افزایش پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام چراغی، گفت: ترویج نماز به‌عنوان یک اکسیر و عامل بازدارنده آسیب‌های اجتماعی در جامعه به‌ویژه بین نوجوانان و جوانان ضروری است.

وی بیان کرد: باید در مدارس شرایط و بسترهای لازم مانند نمازخانه، آب گرم، سرویس بهداشتی و فرش برای اقامه نماز فراهم شود.