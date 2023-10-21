به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، رحمت‌الله اکرمی در دومین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، با تاکید بر اینکه استفاده بهینه از اموال و دارایی دستگاه‌ها مهم‌ترین هدف در زمینه مولد سازی است، اظهار داشت: دلیل اینکه مولدسازی و طرح‌های عمرانی در یک مجموعه دیده شده نیز همین است.

وی افزود: اگر قرار است اموال غیرمنقولی فروخته شود، منابع حاصل از فروش آن باید صرف تکمیل و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره بشود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌های دولت باید با وسواس و دقت فراوان و توجه به مصوبات هیأت عالی مولد سازی و تبصره‌های مرتبط در قانون بودجه سال جاری عمل کرد و باید به گونه‌ای عمل شود که مردم به چشم ببینند که اگر دارایی‌هایی که در دستگاه اجرایی دولت مازاد است و از آن استفاده بهینه نمی‌شود، اگر فروخته شود دقیقاً صرف اتمام چه پروژه‌ای می‌شود.

اکرمی تاکید کرد: البته امیدوارم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که قاعدتاً بر مبنای برنامه هفتم تدوین می‌شود همین تفاوت‌های مختصری که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مصوبات هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت وجود دارد، نباشد و یکپارچه، شفاف و دقیق عمل شود.