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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۲

هدف مولدسازی استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت است

هدف مولدسازی استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت است

خزانه دار کل کشور براستفاده بهینه از اموال و دارایی دستگاه‌ها مهم‌ترین هدف در زمینه مولد سازی است، تاکید کرد وگفت: منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقولی باید صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، رحمت‌الله اکرمی در دومین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، با تاکید بر اینکه استفاده بهینه از اموال و دارایی دستگاه‌ها مهم‌ترین هدف در زمینه مولد سازی است، اظهار داشت: دلیل اینکه مولدسازی و طرح‌های عمرانی در یک مجموعه دیده شده نیز همین است.

وی افزود: اگر قرار است اموال غیرمنقولی فروخته شود، منابع حاصل از فروش آن باید صرف تکمیل و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره بشود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌های دولت باید با وسواس و دقت فراوان و توجه به مصوبات هیأت عالی مولد سازی و تبصره‌های مرتبط در قانون بودجه سال جاری عمل کرد و باید به گونه‌ای عمل شود که مردم به چشم ببینند که اگر دارایی‌هایی که در دستگاه اجرایی دولت مازاد است و از آن استفاده بهینه نمی‌شود، اگر فروخته شود دقیقاً صرف اتمام چه پروژه‌ای می‌شود.

اکرمی تاکید کرد: البته امیدوارم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که قاعدتاً بر مبنای برنامه هفتم تدوین می‌شود همین تفاوت‌های مختصری که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مصوبات هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت وجود دارد، نباشد و یکپارچه، شفاف و دقیق عمل شود.

کد مطلب 5917956
زهره آقاجانی

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