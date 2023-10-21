انهدام تانک و خودرو زرهی نظامیان صهیونیست از سوی حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت با موشک‌های هدایت شونده خودرو نظامی همر رژیم صهیونیستی را در حومه پادگان دوویو هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از نظامیان صهیونیست کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

در بیانیه حزب الله آمده است: رزمندگان مقاومت عصر امروز موشک‌هایی به سمت خودرو هامر شلیک کردند و هنگامی که تانک رژیم صهیونیستی به سمت محل حادثه رفت، رزمندگان این تانک را هم با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد که رزمندگان مقاومتف نظامیان رژیم صهیونیستی را در پادگاه هونین اشغالی (رامیم) هدف قرار دادند که تلفاتی به دشمن وارد آمد.

همچنین حزب الله در بیانیه‌ای از هدف قرار گرفتن مرکز نظامی حانیتا با موشک‌های هدایت شونده خبر داد.

از سوی دیگر نیروهای الفجر شاخه نظامی جماعت اسلامی هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مردمان ما در جنوب لبنان و گلوله باران روستاها و اطراف آن و هدف قرار دادن غیرنظامیان و نیز کشتاری که اشغلاگران در فلسطین مرتکب می‌شوند، نیروهای الفجر حملات موشکی جدیدی به مواضع رژیم صهیونیستی انجام دادند و خسارات و تلفاتی به دشمن وارد کردند.

در این بیانیه تاکید شده است: هر حمله دشمن صهیونیست به مردم ما با هدف قرار دادن مواضع بیشتر رژیم صهیونیستی پاسخ داده خواهد شد. ما حامی ساکنان استوار غزه هستیم. رزمندگان ما و مقاومت فلسطین در یک جبهه برای نابودی دشمن می‌جنگند.