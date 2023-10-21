به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشاورزی عراق امروز اعلام کرد که این تصمیم به منظور اصلاح قیمت گوجه‌فرنگی در بازارهای محلی که به دلیل پایان فصل، قیمت این محصول را افزایش داده و اطمینان از بازگشت قیمت گوجه فرنگی به سطح قابل قبول اتخاذ شده است.

بر اساس بیانیه وزارت کشاورزی عراق، موضوع یاد شده با پیگیری مستمر «عباس جبر المالکی» وزیر کشاورزی با سرعت در شورای وزیران اقتصاد مطرح شد و شورای یاد شده مصوب کرد که واردات این محصول از ایران از امروز (شنبه) آزاد و وارد بازارهای داخلی شود.

محصولات کشاورزی به ویژه سبزی و صیفی جات در عراق با پایان فصل گرما و شروع فصل سرما با کاهش مواجه می‌شود.