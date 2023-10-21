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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۳

عراق واردات گوجه‌فرنگی از ایران را آزاد کرد

عراق واردات گوجه‌فرنگی از ایران را آزاد کرد

وزارت جهاد کشاورزی عراق پس از افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازارهای این کشور، واردات گوجه فرنگی از ایران را آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشاورزی عراق امروز اعلام کرد که این تصمیم به منظور اصلاح قیمت گوجه‌فرنگی در بازارهای محلی که به دلیل پایان فصل، قیمت این محصول را افزایش داده و اطمینان از بازگشت قیمت گوجه فرنگی به سطح قابل قبول اتخاذ شده است.

بر اساس بیانیه وزارت کشاورزی عراق، موضوع یاد شده با پیگیری مستمر «عباس جبر المالکی» وزیر کشاورزی با سرعت در شورای وزیران اقتصاد مطرح شد و شورای یاد شده مصوب کرد که واردات این محصول از ایران از امروز (شنبه) آزاد و وارد بازارهای داخلی شود.

محصولات کشاورزی به ویژه سبزی و صیفی جات در عراق با پایان فصل گرما و شروع فصل سرما با کاهش مواجه می‌شود.

کد مطلب 5917994
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • Reza IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      1 0
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      پس نتیجه میگیریم هر وقتی گوجه درایران گران شده در عراق ارزان است..
    • محمد دروند NL ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      قیمت گوجه فرنگی امروزه خیلی پایین هست امیدواریم یک فکر اساسی بشود روند صادرات آسان شود تا کشاورزان متضرر نشوند و قیمت مناسب بتوانند محصول خود به فروش برسانند قیمت تمام شده گوجه فرنگی بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان می باشد
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      1 0
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      والله اگر گوجه به این قیمت میمونه خوبه باید ۱۵ تومان کشاورز خرج داره

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