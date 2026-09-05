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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

انهدام تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان

انهدام تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هلاکت دو تروریست در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: با رصد اطلاعاتی هوشمند، یک تیم تروریستی در اقدام عملیاتی مشترک توسط رزمندگان قرارگاه قدس شامل اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه سلمان، و فراجا استان مورد شناسایی و ضربه قاطع قرار گرفت که منجر به هلاکت دو نفر از تروریست‌ها شد.

این تیم تروریستی وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا قصد داشت که در همراهی با جنگ آمریکا، اقدامات تروریستی را بر روی اهداف از پیش تعیین شده در استان رقم بزنند که باعنایت خداوند متعال قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه حافظان امنیت قرار گرفتند.

قرارگاه قدس به مزدوران رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا هشدار می‌دهد امنیت مردم استان سیستان و بلوچستان خط قرمز ما بوده و به هیچ مزدوری اجازه ورود و تحرک در منطقه را نخواهد داد و با آنان به شدت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6937992

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    نظرات

    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کاش یکیشون و بدید مردم دار بزنن

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