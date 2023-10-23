به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «واکاوی بشارت قرآن از فتح فلسطین» نوشته مصطفی امیری به زودی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و روانه بازار نشر می‌شود.

جنگ‌های میان ایران و روم از هفت سال قبل از بعثت پیامبر (ص) آغاز شد و تا چندین سال بعد از هجرت ادامه یافت که با پیروزی و شکست‌هایی از طرفین همراه بود. سوره روم، سی‌امین سوره و از سوره‌های مکی قرآن در زمانی نازل شد که جنگی میان این دو قدرت بزرگ در سرزمین خاورمیانه و ساحل مدیترانه، شکل گرفته بود سپس قرآن، پیشگویی غیبی می‌کند و در پیشگویی شکست رومیان از ایرانیان و در آینده نزدیک شکست ایرانیان از رومیان را خبر می‌دهد. ندای این بشارت غیبی قرآن، بلافاصله در تمام نقاط سرزمین اسلامی پیچید و به آزمایشی برای اثبات و صدقِ نبوت و رسالت پیامبر اکرم (ص) تبدیل شد. مفسران از آن به «اعجاز قرآن» یاد می‌کنند. این سوره به همین دلیل به نام روم نام‌گذاری شد.

اما این پایان پیشگویی قرآن نبود و از زیبایی‌های سوره روم، آن است که با وعده نصرت مؤمنان، آغاز می‌شود و با همین وعده، خاتمه می‌یابد. شکوه و اقتدار ایرانیان، مجدداً تکرار خواهد شد؛ البته این بار در کسوتِ پیروان اهل‌بیت (ع)؛ در «عصر ظهور»، رومی‌ها (غربی‌ها و یهود) در منطقه شام و فلسطین، مجدداً از ایرانیان، شکست خواهند خورد و مؤمنان از این پیروزی، خوشحال خواهند شد.

مصطفی امیری پژوهشگر مباحث مهدویت و نویسنده کتاب‌های «آتش آذربایجان قبل از ظهور» و «آتش مشرق: نشانه قحطی یا جنگ جهانی قبل از ظهور» این بار به سراغ این موضوع آخرالزمانی رفته است و با بررسی آیات و روایات درباره این پیشگویی قرآن و نبرد بین جنود خدا و شیطان سخن می‌گوید.

این کتاب که تدوین آن سه سال به طول انجامیده به‌زودی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر می‌شود.