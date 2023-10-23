  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۱

توسط انتشارات کتاب جمکران؛

کتاب «واکاوی بشارت قرآن از فتح فلسطین» به‌زودی منتشر می‌شود

کتاب «واکاوی بشارت قرآن از فتح فلسطین» به‌زودی منتشر می‌شود

کتاب «واکاوی بشارت قرآن از فتح فلسطین» نوشته مصطفی امیری به زودی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «واکاوی بشارت قرآن از فتح فلسطین» نوشته مصطفی امیری به زودی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و روانه بازار نشر می‌شود.

جنگ‌های میان ایران و روم از هفت سال قبل از بعثت پیامبر (ص) آغاز شد و تا چندین سال بعد از هجرت ادامه یافت که با پیروزی و شکست‌هایی از طرفین همراه بود. سوره روم، سی‌امین سوره و از سوره‌های مکی قرآن در زمانی نازل شد که جنگی میان این دو قدرت بزرگ در سرزمین خاورمیانه و ساحل مدیترانه، شکل گرفته بود سپس قرآن، پیشگویی غیبی می‌کند و در پیشگویی شکست رومیان از ایرانیان و در آینده نزدیک شکست ایرانیان از رومیان را خبر می‌دهد. ندای این بشارت غیبی قرآن، بلافاصله در تمام نقاط سرزمین اسلامی پیچید و به آزمایشی برای اثبات و صدقِ نبوت و رسالت پیامبر اکرم (ص) تبدیل شد. مفسران از آن به «اعجاز قرآن» یاد می‌کنند. این سوره به همین دلیل به نام روم نام‌گذاری شد.

اما این پایان پیشگویی قرآن نبود و از زیبایی‌های سوره روم، آن است که با وعده نصرت مؤمنان، آغاز می‌شود و با همین وعده، خاتمه می‌یابد. شکوه و اقتدار ایرانیان، مجدداً تکرار خواهد شد؛ البته این بار در کسوتِ پیروان اهل‌بیت (ع)؛ در «عصر ظهور»، رومی‌ها (غربی‌ها و یهود) در منطقه شام و فلسطین، مجدداً از ایرانیان، شکست خواهند خورد و مؤمنان از این پیروزی، خوشحال خواهند شد.

مصطفی امیری پژوهشگر مباحث مهدویت و نویسنده کتاب‌های «آتش آذربایجان قبل از ظهور» و «آتش مشرق: نشانه قحطی یا جنگ جهانی قبل از ظهور» این بار به سراغ این موضوع آخرالزمانی رفته است و با بررسی آیات و روایات درباره این پیشگویی قرآن و نبرد بین جنود خدا و شیطان سخن می‌گوید.

این کتاب که تدوین آن سه سال به طول انجامیده به‌زودی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر می‌شود.

کد مطلب 5918912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها