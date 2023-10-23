به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با توجه به نقش و اهمیت سینما در عصر حاضر معاونت فرهنگی هنری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مبادرت به برگزاری رویداد سینمایی «کانون فیلم هور» کرده است تا با نگاهی نقادانه به آثار شاخص سینمای ایران و جهان در حوزه‌های انقلاب، جنگ و مقاومت گامی در راستای پویایی و اثر بخشی هرچه بیشتر سینمای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بردارد.

اولین جلسه اکران و نقد فیلم روز پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ در کانون فیلم هور به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو، ضلع جنوبی ایستگاه مترو شهید حقانی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سالن همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس به نقد و بررسی فیلم «شماره ۱۰» به کارگردانی حمید زرگرنژاد با حضور رامتین شهبازی نویسنده و منتقد سینما اختصاص یافته که حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این برنامه به آدرس b۲n.ir/Hourmoviecente مراجعه و با توجه به محدودیت ظرفیت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

«شماره ۱۰» روایت داستان مردی است که در اواخر دوران جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای بعثی در می‌آید و وارد اردوگاهی بسیار مخوف می‌شود.